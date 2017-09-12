У Червонокостянтинівці та Баштиному урочисто відкрили капітально реконструйовані фельдшерсько-акушерські пункти

Жителі Червонокостянтинівської територіальної громади відтепер мають змогу отримувати медичну допомогу в комфортних умовах

На минулому тижні в Червонокостянтинівській місцевій територіальній громаді відбулася знакова подія: після ка-пітального ремонту та реконструкції тут стали до дії одразу два фельдшерсько-акушерських пункти: безпосередньо в Червонокостянтинівці, а також в Баштиному – одному з найвіддаленіших сіл району, точніше – навіть не найвіддаленішому, а важкодоступному, адже більш-менш комфортно сюди можна доїхати лише за гарної погоди ґрунтівкою з Червонокостянтинівки. Колишня ж дорога з твердим покриттям – це випробування не для людей зі слабкими нервами і для автотранспорту… Та про це якось іншим разом.

Отже, спочатку урочистості з нагоди відкриття фельдшерсько-акушерського пункту розпочалося в Червонокостянтинівці. Тут почесних гостей – голову районної державної адміністрації Сергія Завалія, голову районної ради Тамару Сакару та першого заступника голови райдерж- адміністрації Тетяну Панету на правах господарів зустрічали Червонокостянтинівський сільський голова Наталія Канатенко, директор комунального некомерційного підприємства «Петрівський районний центр медико-санітарної допомоги» (в чиєму безпосередньому підпорядкуванні перебувають лікарські амбулаторії та ФАПи району) Геннадій Кім та, власне, завідувачка ФАПом Надія Пилипчук.

Але спершу трохи історії: будівля, в якій зараз перебуває Червонокостянтинівський ФАП, була збудована ще в 1953 році як приватна оселя. Колись вона вважалася однією з найкращих споруд на селі. Невипадково ж, коли для села постала потреба мати власний медичний заклад, для її реалізації й було вирішено придбати цю оселю, яка цілком відповідала вимогам, необхідним для створення фельдшерсько-акушерського пункту. Однак після того жодних матеріальних інвестицій, аби підтримувати цю будівлю в належному стані, практично, не робилося. Як зазначив Геннадій Кім, за радянської доби для косметичного ремонту будівлі ще виділялося хоч кілька банок фарби, з настанням державної незалежності не стало навіть і такої кволої підтримки. А невблаганний час, як відомо, не щадить нічого – ні людей, ні споруди…

Тож, коли у 2015 році Сергій Завалій був призначений на посаду голови районної державної адміністрації і розпочав своє знайомство з районом, Червонокостянтинівка стала одним з із перших сіл, де він побував. І, звичайно ж, серед об”єктів оглядин був і ФАП, який на той час становив собою відверто жалюгідне видовище. Відтак, напевне, саме тоді й виник задум відродження об’єктів сільської медицини, як однієї з найважливіших умов забезпечення права кожного громадянина на якісне медичне обслуговування. А вже невдовзі цей задум в даному конкретному випадку було втілено через укладену угоду про соціально-економічне партнерство між районною державною адміністрацією, районною радою та ПрАТ «ЦГЗК» групи «МЕТ-ІНВЕСТ» в рамках програми розвитку «Майбутнє спільна справа». Зокрема, для капітальної реконструкції ФАПу в Червонокостянтинівці було використано 670 тис. гривень, з яких 370 тис. гривень – це кошти районного бюджету, а ще 300 тис. гривень – кошти МЕТІНВЕСТУ. За ці кошти здійснено капітальний ремонт будівлі, замінено вікна, двері, перекрито дах, змонтовано системи опалення, водопостачання та водовідведення, тож ФАП зараз автономно забезпечений як холодною, так і гарячою водою. Привабливий вигляд має не лише сама будівля, а й територія, прилегла до неї.: подвір’я, обнесене декоративним залізобетонним парканом, містить в собі мальовничі квіткові клумби, зручні лавочки для відпочинку пацієнтів тощо.

Узяти участь в урочистому відкритті прийшли чимало червонокостянтинівців, зокрема пенсіонери, тобто люди, для яких, головним чином, оновлений ФАП і служитиме, а також старшокласники місцевої школи, разом зі своїм наставником – молодим, але вже дуже добре знаним у ра-йоні через активну життєву позицію Юрієм Кулибабою. Практично, кожен з учасників урочистостей висловив своє захоплення цим оновленим і тепер одним з найпомітніших у селі закладів.

Ось що розповіли, спілкуючись з нами, пенсіонерки Лідія Сергіївна Длябога та Марія Єгорівна Ласкава:

- Надія Василівна Пилипчук ( завідуюча Червнокостянтинівським ФАПом) у нас працює давно – уже понад 20 років. Ми нею дуже задоволені, адже до кожного з хворих ставиться уважно, дбайливо, як до своїх рідних. Однак, ще донедавна їй складно було зосередитися виключно на медичних проблемах, адже чимало зусиль, особливо в осінньо-зимовий період, витрачалося на те, як би обігріти хоча б приймальне відділення, де проводиться огляд пацієнтів, принести води й нагріти її, й тому подібні клопоти-турботи.. Не кажучи вже про те, що десь там стеля підтікає, десь шибка випала, та й стара підлога місцями вже просто попрогнивала…Сьогодні ж наш ФАП – це справжня окраса села! Тут зроблено, практично, усе необхідне, для того, щоб і медичні працівники могли надавати своїм пацієнтам якісні медичні послуги, і щоб самі пацієнти почувалися тут в затишку, в теплі та комфорті.

З вітальним словом з нагоди цієї події до сільчан звернулися голова райдержадміністрації Сергій Завалій та голова районної ради Тамара Сакара.

Зокрема, керівники району запевнили, що на цьому їх увага до найгостріших проблем усіх територіальних громад району не знизиться – оновлення закладів охорони здоров’я - це лише перший крок у великому переліку усіх тих завдань, які ще намічено здійснити, аби реально підвищувати рівень добробуту і благополуччя наших громадян. У тому числі – не зменшуватиметься увага й до питання розвитку медицини та надання якісного медичного обслуговування. Тож наступним етапом, після капітального ремонту та реконструкції самих фельдшерсько-акушерських пунктів, стане забезпечення їх сучасним медичним обладнанням та устаткуванням, внаслідок чого не лише по-ліпшиться якість медичного обслуговування, а й розшириться перелік медичних послуг, які можна буде отримати на місці, а не добиратися до лікарської амбулаторії чи рай- лікарні, як це було раніше.

Підсумовуючи сказане, Сергій Володимирович і Тамара Вікторівна висловили вдячність за продуктивну співпрацю депутатам районної та сільської рад, сільському голові і, звичайно ж, багаторічному і надійному соціальному партнерові нашого району – ПрАТ «ЦГЗК» в особі генерального директора комбінату Дмитра Шевчика, завдяки спільним зусиллям яких і вдалося задумане втілити в життя.

У свою чергу зі словами вдячності виступили завідувачка ФАПом Надія Пилипчук, сільський голова Наталія Канатенко, директор КНП «Районний центр медико-санітарної допомоги» Геннадій Кім та сільська активістка, депутат Червонокостянтинівської сільської ради Валентина Божовська. Зокрема, Валентина Петрівна висловила вдячність за такий гарний подарунок, а ще – сподівання, що одним з наступних кроків по відродженню соціально-культурної сфери села стане відновлення сільського Будинку культури – колись одного з найкращих закладів культури району.

А наступним об’єктом, де на гостей уже чекали, став ФАП у селі Баштиному. Тут до офіційних осіб, які щойно брали участь у відкритті Червонокостянтиніського медзакладу, долучися ще й двоє депутатів районної ради – Катерина Галуган та Олег Корінь. І, певне, невипадково, адже до Баштиного обоє мають безпосередній стосунок – Катерина Миколаївна як найактивніша жителька села, а Олег Володимирович, як завідувач Луганської лікарської амбулаторії, в якій, за територіальним принципом, отримують медичну допомогу баштинці у тих випадках, якщо, з об’єктивних причин, місцевий ФАП таку допомогу надати неспроможний (наприклад, коли слід діагностувати складні форми захворювання).

На реконструкцію Баштинського ФАПу було спрямовано 451 тисячу гривень, 380 тисяч з яких – це кошти районного бюджету, а 71 тисяча – кошти сільської ради.

- Я просто в захваті, адже ті умови для роботи, які маємо зараз, в жодне порівняння не йдуть з тим, що було раніше,- говорить завідувачка ФАПу Тетяна Лавріненко.-Тож і я сама, і усі жителі села – мої пацієнти – щиро вдячні усім, хто допоміг привести приміщення до його нинішнього - сучасного і привабливого вигляду. І хоч спочатку чимало баштинців навіть не вірили, що вдасться зробити таку гарну справу, сьогодні вони тут, аби ще раз переконатися в зробленому і порадіти разом з нами.

Тож, як бачимо, системна робота по розвитку і оновленню соціальної інфраструктури району триває, відтак можемо не сумніватися, що вже скоро ми станемо свідками появи і введення в дію нових важливих і потрібних об’єктів.

А значить побажаємо керівникам району, представникам органів місцевого самоврядування та й усім нам удачі, нових успіхів і досягнень на цьому нелегкому шляху.

Володимир Кіфенко

На знімках: з вітальним словом до жителів Червонокостянтинівки звертається Сергій Завалій; завідуюча ФАПом Надія Пилипчук знайомить зі своєю оновленою і затишною «оселею»; мешканці Червонокостянтинівки Марія Ласкава та Лідія Длябога не приховують втіхи від оновленого ФАПу, де доводиться отримувати первинну медичну допомогу; такий вигляд сьогодні має осучаснений Червонокостянтинівський ФАП; червонокостянтинівська громада на урочистій церемонії відкриття; фото на згадку про подію; депутати сільської ради Галина Кравченко та Тетяна Кухта: «Спочатку ми й самі не були впевнені, що задумане вдасться довести до кінця, тож тепер просто щасливі, адже маємо таку гарну будівлю»; оновлений Баштинський ФАП.