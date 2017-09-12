Шановні працівники сільського господарства!

Прийміть найщиріші вітання з професійним святом та з нагоди завершення сільськогосподарського року, який приніс для багатьох із вас вагомі здобутки.
Ваш трудовий подвиг, служіння землі та найблагороднішій професії - хлібороба й годувальника - залишаються взірцем для багатьох.
У цей святковий день бажаю щастя, миру, міцного здоров”я та успіху в нелегкій землеробській праці. Нехай збудуться всі ваші сподівання, а труднощі та невдачі завжди оминають стороною.
Інна Беркун, Зеленський сільський голова