Шановні працівники сільського господарства!

Прийміть найщиріші вітання з професійним святом та з нагоди завершення сільськогосподарського року, який приніс для багатьох із вас вагомі здобутки.

Ваш трудовий подвиг, служіння землі та найблагороднішій професії - хлібороба й годувальника - залишаються взірцем для багатьох.

У цей святковий день бажаю щастя, миру, міцного здоров”я та успіху в нелегкій землеробській праці. Нехай збудуться всі ваші сподівання, а труднощі та невдачі завжди оминають стороною.

Інна Беркун, Зеленський сільський голова