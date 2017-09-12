Дорогі колеги, працівники та пенсіонери Червонокостянтинівської сільської ради!

Щиро і сердечно вітаю вас з Днем працівників сільського господарства!

Це день, коли ми віддаємо данину пошани людям, що взяли на себе найважчу і найважливішу турботу – працювати на землі і годувати країну. Адже з маленького хлібного зернятка починається потужність і сила нашої держави. Ваша праця свята і благородна, вона безперервна, як саме життя.

Бажаю всім сільським трудівникам міцного здоров’я, радості. Нехай усі дні вашого життя завжди будуть ясними, ниви рясними, а дощі вчасними!

Наталія Канатенко, Червонокостянтинівський сільський голова