Шановні жителі сіл Червонокостянтинівка, Краснопілля, Новопетрівка та Баштине!

Від усієї душі тепло вітаю вас із цьогорічним нашим професійним святом – Днем працівника сільського господарства. Виконуючи високий обов’язок щодо формування продовольчого потенціалу держави, наші невтомні сільські трударі щоденною клопіткою працею роблять вагомий внесок у зміцнення економіки рідного краю, покращення добробуту його жителів.

Дозвольте подякувати вам за самовіддану й невтомну працю та побажати міцного здоров’я, миру й злагоди в родинах, нових вагомих трудових здобутків в ім’я процвітання усієї України і нашої чарівної Петрівщини, добробуту та благополуччя. Хай вам добре нива засівається і за гарної погоди щедрий врожай вродить!

Катерина Галуган, депутат районної ради