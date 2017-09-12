Шановні працівники та пайовики ПСП «Водянське», жителі територіальної громади!

Сердечно вітаємо всіх, хто пов’язав свою діяльність з роботою в сільському господарстві, без кого неможливий розвиток аграрного сектору економіки.

Також з повагою схиляємо голови перед тими працівниками, які чесно відпрацювали в сільському господарстві й пішли на заслужений відпочинок. Адже вони в ті непрості роки, працюючи в колгоспах, радгоспах, забезпечували продуктами харчування населення.

Бажаємо всім вам міцного здоров’я, доброго настрою і вагомих успіхів у роботі, високих урожаїв у наступному сільськогосподарському році. Миру й злагоди, родинного благополуччя, щастя, добра.

Дирекція та профком ПСП «Водянське»