Шановні працівники сільського господарства!

З давніх-давен Україна славилася своїми землями та добрими і працьовитими людьми. Як відомо, найкращі чорноземи - на Кіровоградщині. Тому й не дивно, що наш славетний край має свої традиції та досягнення у сільському господарстві - одній з провідних галузей економіки області.

Виконуючи високий обов’язок щодо формування продовольчого потенціалу держави, ви - невтомні трударі Петрівщини, щоденною копіткою працею робите вагомий внесок у зміцнення економіки держави, покращення добробуту її жителів.

Завдяки «золотим рукам», мудрості, досвіду, умілому господарюванню аграріїв живе українська нива.

Завдяки сільським трудівникам полиці наших магазинів усе більше і більше наповнюються високоякісними конкурентоспроможними українськими продуктами, а в кожній українській оселі є хліб.

Дорогі друзі, хай ваше прагнення бачити Україну квітучою, сильною державою додає вам снаги й віри. Нехай обходять стороною природні стихії, а ваші родини живуть у сімейному затишку, щасті, благополуччі та при доброму здоров’ї!

Сергій Завалій, голова райдержадміністрації

Тамара Сакара, голова районної ради