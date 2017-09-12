Для вас, наші дорогі учителі!

Між минулим і майбутнім стирається межа,

Попередників досвід примноживши нині,

Освіта Петрівщини буде жити у днині,

Як скарбниця здобутків і творчості душа,

Як науки оплот, і як честі світлиця,

Як осонцений край життєдайних звитяг,

Тож нехай у цей день славне ім’я святиться

Тих, хто підняв знань окрилених стяг.

Саме такими чудовими рядками почалися привітання працівників освіти у залі засідань Петрівської районної ради. Адже сьогодні свято тих, хто своєю невтомною працею досягнув педагогічних висот і вартий визнання. Вчитель – це не професія, а життя. Зайшовши додому, він і далі витрачає свій час на перевірку зошитів і підготовку до уроків, обдумує чи справедливо поставив оцінку, чи нікого не образив. Або ж обдумує варіанти, як наступного разу краще, доступніше подати матеріал, яку наочність підготувати. Буває, що й повністю у голові прокручує діалог із нерадивим учнем, щоб уже, нарешті, достукатися до нього, пробудити бажання вчитися, або згадує відмінника, у котрого завжди піднята рука, а очі горять жагою знань. І немає ніколи спокою від думок про учнів, котрі уже ніби й рідні, колектив, котрий уже, як сім’я. Праця учителя повинна бути оціненою, саме задля привітань і нагородження найкращих у актовому залі зібралися учителі та почесні гості. Нагородження проводили голова райдержадмі-ністрації Сергій Завалій і перший заступник голови Тетяна Панета.

Найпочеснішої премії Василя Сухомлинського за гідний внесок у розвиток освіти району цього року удостоєна Ірина Катрук (заступник директора з навчально-виховної роботи Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ст).

Районною премією імені Світлани Логачевської нагороджена Олена Плис (вчитель початкових класів Петрівської ЗШ І-ІІІ ст, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчител).

Для педагогів, котрі результативно працюють із дітьми з девіантною поведінкою, районна державна адміністрація заснувала педагогічну премію імені Олександра Скориніна. Цього року Ірина Овдій (практичний психолог комунального закладу «Петрівське навчально-виховне об’єднання «ЗШ І-ІІІ ст – гімназія», спе-ціаліст вищої кваліфікаційної категорії) отримала цю почесну нагороду з рук самого педагога – Олександра Георгійовича Скориніна.

Керівництво району започаткувало ще одну педагогічну нагороду – заохочувальну відзнаку «За відданість справі», для тих, хто старанно працює та має високі результати. Цієї нагороди удостоєна Олія Родзінська (вчитель Луганської ЗШ І-ІІІ ст, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель).

Грамотою управління освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації нагороджується – Наталія Дементьєва (за-ступник директора з навчально-виховної роботи районного ЦДЮТ).

Подякою управління освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації нагороджується – Тетяна Трипадуш (вчитель початкових класів Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ст, філії Новостародубської ЗШ І-ІІІ ст).

Почесною грамотою ра-йонної ради та районної державної адміністрації нагороджено: Тетяну Алієву (вихователя Новостародубського ДНЗ № 1); Аллу Вєтрову (директора КЗ «Петрівське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – гімназія»); Ірину Семенко (вчителя початкових класів Петрівської загальноосвітньої школи І ступеня, філії КЗ «Петрівське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-гімназія»).

Почесною грамотою ра-йонної ради нагороджуються: Ірина Іванова (ветеран педагогічної праці Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.); Тамара Маринич (ветеран педагогічної праці Луганського ДНЗ «Соне-чко»).

Почесною грамотою відділу освіти районної де-ржавної адміністрації нагороджується: Тетяна Баранько (вчитель історії Іскрівської ЗШ І-ІІІ ст., філії Ганнівської ЗШ І-ІІІ ст.); Галина Борисова (вчитель музики Ганнівської ЗШ І-ІІІ ст.); Олена Висоцька (вихователь групи продовженого дня Петрівської ЗШ І-ІІІ ст.), Ірина Галушко (вчитель історії КЗ «Петрівське навчально-виховне об’єднання «ЗШ І-ІІІ ст. – гімназія»), Любов Дерев’янко (вихователь Петрівського дошкільного навчального закладу №1 «Рудана»), Тамара Мосієнко (вчитель математики Новостародубської ЗШ І-ІІІ ст.), Вікторія Петренко (вчитель початкових класів Петрівської загальноосвітньої школи І ступеня, філії КЗ «Петрівське навчально-виховне об’єднання «ЗШ І-ІІІ ст. – гімназія»), Фатіма Цомаєва (педагог-організатор Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ст., філії Новостародубської ЗШ І-ІІІ ст.).

Грамотою відділу освіти районної державної адміністрації нагороджується Вікторія Біла (завідувач Зеленської ЗШ І-ІІ ст., філії Петрівської ЗШ І-ІІІ ст.), Ольга Бочарова (вчитель англійської мови КЗ «Петрівське навчально-виховне об’єднання «ЗШ І-ІІІ ст. – гімназія»), Валентина Віксіч (вчитель біології та хімії Петрівської ЗШ І-ІІІ ст.), Ірина Гридасова (вчитель початкових класів Петрівської ЗШ І ст., філії КЗ «Петрівське навчально-виховне об’єднання «ЗШ І-ІІІ ст. – гімназія»), Тетяна Гужвієва (вчитель математики Балахівської ЗШ І-ІІ ст., філії Новостародубської ЗШ І-ІІІ ст.), Тетяна Компанієць (вихователь Ганнівського ДНЗ «Казка»), Вікторія Лепська (вихователь Петрівського ДНЗ «Колосок»), Зоя Кротенко (вчитель математики Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ст.), Тетяна Манжос (вихователь Новостародубського ДНЗ №1 «Дзвіночок»), Оксана Мисік (завідуюча організаційно-масовим відділом районного ЦДЮТ), Людмила Самойленко (вчитель математики Богданівської ЗШ І-ІІ ст., філії КЗ «Петрівське навчально-виховне об’єднання «ЗШ І-ІІІ ст – гімназія»).

Грамотою районного комітету профспілки працівників освіти і науки нагороджуються: Лілія Лепська (завідувач Петрівського дошкільного навчального закладу №2 «Сонечко»), Тамара Олійник завідувач Петрівського ДНЗ №1 «Рудана», Юлія Рябошапка (вчитель Володими- рівської ЗШ І-ІІ ст., філії Ган-нівської ЗШ І-ІІІ ст.), Любов Скорупич (завідувач господарства Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ст.)

Між урочистими частинами нагородження лунали музичні привітання від інструментального ансамблю районного Будинку культури, а також солістів: Олени Шарутенко, Леоніда Старова, Вадима Блохи та Юлії Реви, котрі гріли душу та радували красою виконання.

Цього святкового дня нагороджували кращих педагогів району, котрі своєю невтомною працею роблять вагомий внесок у розвиток освіти Кіровоградщини. Тож побажаємо їм і далі мати натхнення, здоров’я та бажання досягати ще більших висот!

Оксана Ліщенюк

На знімках: Сергій Завалій Ірина Овдій та Олександр Скоринін в сесійній залі районної ради; спільне фото освітян району – представників різних поколінь; Олена Мисік та Наталія Дементьєва.