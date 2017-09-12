Заходи до Дня фізичної культури і спорту

08 вересня 2018 року в Україні відзначався День фізичної культури і спорту.

Координаційною радою з питань фізичної культури і спорту в Петрівському районі наразі проходить ряд заходів, покликаних задовільнити смак вболівальників, спортсменам показати свою майстерність, командну гру і жагу до перемоги та загалом об’єднати усіх у прагненні до здорового способу життя.

В рамках відзначення Дня фізичної культури і спорту в Петрівському районі вже відбулися наступні спортивні змагання:

07.09.2018 – участь збірної команди району в обласних комплексних змаганнях «Олімпіада Кіровоградщини» - м.Кропивницький;

11.09.2018 – змагання зі стрільби кульової – 14.00 тир Петрівського НВО (смт. Петрове);

12.09.2018 – змагання з волейболу – 19.00 спортивна зала ДЮСШ «Олімп»(смт. Петрове);

Цього тижня також відбудуться:

13.09.2018 – змагання з гандболу (Луганська ЗШ І-ІІІ ступенів);

14.09.2018 – змагання з легкої атлетики (Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів);

15.09.2018 – районна спартакіада серед збірних команд підприємств, установ, організацій та територіальних громад району – початок о 09.00 на території Іскрівської ЗШ І-ІІІ ступенів в с.Іскрівці.

В програмі районної спартакіади:

- відкриття майданчика для міні-футболу з штучним покриттям;

- змагання з дартсу, шашок, міні-футболу, перетягування канату та армреслінгу;

- товариський матч з міні-футболу серед учнівських команд;

- підведення підсумків змагань, нагородження збірних команд та найактивнішої команди вболівальників;

Протягом дня, 15.09.2018, працюватиме виїзна торгівля, а гостинні господарі Іскрівської громади почастують всіх козацьким кулішем.

Запрошуємо всіх небайдужих до спорту активно й змістовно провести вільний час разом з нами!

Для вболівальників буде організовано підвіз - збір біля кінотеатру «Інгулець» 15.09.2018 о 07.15

Оргкомітет