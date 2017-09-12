Хочу щиро подякувати завідуючій інфекційного відділення – Катерині Сергіївні Мерві за високий професіоналізм, за добре, чуйне серце, за чарівну посмішку, яка лікує хворих. Молода, відповідальна лікарка організувала кваліфікованих фахівців, таким чином створивши хороший колектив. Величезне спасибі медичним сестрам – за лагідні руки, молодшим медичним сестрам – за турботу, охайні палати.

Низький уклін батькам Надії та Сергію Гранюкам за те, що виховали таку доньку.

З повагою Олена Крицька, смт Петрове.