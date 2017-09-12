Обережно шахраї!

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

ГУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ДОЛИНСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ

ПЕТРІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ

28300, Кіровоградська область,

смт. Петрове, вул.Садова, 45, тел.(237) 9-71-02

Досить часто зловмисники намагаються ошукати довірливих громадян, використовуючи мережу Інтернет – розміщують оголошення про продаж неіснуючих товарів на умовах передоплати. Також вдаються до телефонних шахрайств – так само під виглядом «продавців», або «працівників» банківських установ та під приводом інших причин передачі грошей.

Будьте пильними при здійсненні покупок через Інтернет, обирайте тільки перевірені Інтернет-магазини, уникайте купівлі з попередньою оплатою.

Якщо під час телефонної розмови у вас під будь-яким приводом намагаються дізнатися конфіденційні платіжні дані (пін-код, термін дії чи номер картки, тризначний код безпеки на зворотному боці, sms-паролі) – у жодному разі не повідомляйте їх.

У випадку втрати (крадіжки) картки, для її блокування негайно телефонуйте до банківської установи. Так само необхідно діяти, якщо картка залишилась у банкоматі та не видається.

У разі вчинення стосовно вас шахрайських дій, негайно зверніться до поліції із заявою, або якнайшвидше телефонуйте за номером «102».