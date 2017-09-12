Спорт – це життя!

З нагоди Дня фізичної культури і спорту

Петрівчанин Володимир Маружанович Палян подає приклад здорового способу життя. Завжди енергійний, він досі демонструє свої вміння на гімнастичних снарядах, показуючи відмінну фізичну форму. Уродженець сонячної Вірменії, Володимир народився 10 грудня 1948 року, а школах працює з 1969 року. Тож загальний його педагогічний стаж складає – 42 роки, в тому числі у НВО (раніше – Петрівській середній школі №1, затим - гімназії) – 36 років. Викладання фізичної культури посіло вагоме місце у його житті. На уроках вчитель пробуджує бажання учнів займатися спортом, і у нього, дійсно, виходить, це можна підтвердити тим, що організувавши після уроків секцію волейболу, він зумів залучити до нього багато бажаючих. Керівник вдало організовує команди, серйозно ставиться до підбору складу, а гравці, відповідно, вкладають усі свої сили в тренування. Володимир Маружанович пишається своїми вихованцями, адже, вони завжди гідно предствляють його ім’я. «Моя волейбольна команда на обласному рівні зайняла четверте місце, а на районних завжди перше чи друге завойовуємо», – говорить Володимир Маружанович, і очі його сяють щастям. Варто зазначити виховаців, про котрих з такою гордістю говорить вчитель: Дмитро Пашковський, Кирило Шеляг, Олександр Швець, Данило Васильченко, Владислав Ільченко, Роман Литовченко, Владислав Копань, Андрій Ставіла, Денис Щербина, Євгеній Дейлик, Сергій Дейлик, Владислав Коробка, Віталій Стрижак, Олександр Гузев, Олександр Іванов і Роман Тимченко. Окремо він виділяє своїх «ветеранів», із якими досі спілкується та при нагоді разом грають у волейбол – це Юрій Литовченко, Микола Румянцев, Микола Копань, Юрій Стрижак, Олександр Стратович, Андрій Богаров і Сергій Тюпін. Побажаємо хлопцям і надалі мати таке цікаве і, водночас, корисне хобі.

Володимир Маружанович вчитель вищої категорії він удостоєний премії імені Василя Сухомлинського. Він занепокоєний фізичним станом сучасних учнів, їх стало дуже важко зацікавити рухливими іграми і «відірвати» від телефонів, тому, вчитель звертається до батьків, щоб вони звернули увагу на те, що від способу життя їх дітей залежить здоров’я, тож закликає, щоб допомогли йому направити дітей у потрібне русло.

«Володимир Маружанович – взірцевий вчитель. Відмінно виконує свої обов’язки, старанно готує учнів до змагань, а у результаті – постійні перемоги на районному рівні. За скільки років роботи не втратив ентузіазм, досі «горить» своєю справою. З ним приємно співпрацювати, завжди вічливий і толерантний. Взірець чоловіка». – відгукується директор навчального закладу Алла Ветрова.

Варто зазначити, що Володимир – хороший сім’янин, тубротливий батько, а ще донедавна – і люблячий син. Він завжди чуйний, прийде на допомогу та підтримає у скрутну хвилину. Його серце сповнене доброти, щирості та любові. Напевно, це й відчувають діти, тому й тянуться до нього.

«Володимир Маружанович – найкращий вчитель!», «У його роки я теж хочу мати таку форму!» – захоплено говорять хлопці про свого вчителя фізичної культури, а дівчата доповнюють: «Нашим хлопцям ще навчатися у Володимира Маружановича і навчатися». Дійсно, складно не помітити хорошу фізичну форму досвідченого вчителя. Він займається собою: щоранку зарядка, а протягом дня – рух. Хороший вчитель має бути прикладом для учнів, тому можна з впевненістю зазначити, що Володимир Маружанович – вчитель за покликанням. Побажаємо йому довгих років життя, прекрасного здоров’я та надалі демонструвати спортивні вміння, передаючи їх своїм вихованцям!

Оксана Ліщенюк

На фото: Володимир Палян