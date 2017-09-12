Чому скрипить підлога, та що з цим робити?

Скрип дерев’яної підлоги - це дуже розповсюджене явище. Підлога може скрипіти як у старих будинках, так і в новобудовах. І навряд чи комусь може подобатися цей звук. Перш, ніж вирішувати, як позбутися скрипу, потрібно з’ясувати, звідки він береться.

Що потрібно робити

Скрип з’являється в результаті деформації, прогину або вигину дерева під дією навантаження від людини, яка йде по мостинах. Джерелом можуть бути не тільки дошки, але й лаги, і те, на що вони покладені, та навіть цвяхи. А якщо скрип уже набрид остаточно, то настав час усувати його причину. Не обов’язково відразу перестилати всю підлогу. Цей трудомісткий процес вимагає чималих матеріальних витрат. Для початку можна спробувати зробити необхідний ремонт у місцях появи скрипу. Але спочатку потрібно визначити джерело цього звуку. Якщо явний прогин дошки не проглядається, то можна, поклавши на неї дзеркало, направити на нього світло і спостерігати за світловим променем, наступаючи на дошку в декількох місцях. Залежно від амплітуди відбитого світла визначається місце прогину. Бажано таким же чином «діагностувати» всю підлогу, поклавши дзеркало на довгий брус, покладений поперек дощок. Скрипіти може тільки одна дошка, а гойдатися всі дошки, і рано або пізно вони теж почнуть скрипіти.

Потім потрібно обчислити розташування лаг. Для цього необхідно знайти й відзначити всі цвяхи. Тому що дошки прибивалися до лагів, значить, капелюшки цвяхів будуть виявлені. Можна використовувати для цього магніт. При ретельному огляді може виявитися цвях, через який видаються скриплячі звуки. Якщо такий цвях знайшовся, то береться борідок, добойник або будь-яка проставка, за допомогою яких потрібно утопити цвяхи в зоні скрипу. Для усунення скрипу можна ще зміцнити дошки саморізами. За виявленими цвяхами позначаємо лагу за допомогою шнурка, і приблизно через кожні 30 сантиметрів вкручуємо саморізи. Зміцнення підлоги саморізами буде ефективним, якщо вона прогинається в декількох місцях. Тому що за нормою відстань між лагами має бути приблизно 40 сантиметрів, то відступаємо від шнурка на відстань, кратну нормі, й укручуємо кріплення. Якщо при цьому скрип пропадає, але прогин у підлозі ще є, то можна закріпити й самі лаги. Для цього в дошці висвердлюється отвір діаметром капелюшка саморіза, до самої лаги, через цей отвір вкручується саморіз або анкер до плити. Кріплення утворить упор у бетонну плиту, створюючи тим самим додаткову опору й вирівнюючи прогин. Звичайно, перекриття, що згнило, гвинт не зможе тримати. У такому випадку розкривають ділянку підлоги і ремонтують скриплячу ділянку.

Якщо підлога розсохлася

Часто буває, що підлога починає скрипіти, коли вона розсихається і між дошками утворюються щілини. Таку підлогу доведеться перетягати. Відриваємо дошки, витягаємо з них старі цвяхи, перевертаємо їх і залишаємо на місці. Потім перевіряємо якість установки лаг. Якщо проблема тільки в дошках, то можна починати їхнє укладання. Спочатку біля стіни фіксується перша дошка, а потім до неї притягається друга і так далі всі дошки. Після того, як всі дошки щільно прилягають одна до одної, можна забивати цвяхи або вкручувати саморізи. Краще використовувати саморізи, тому що надалі вони не будуть скрипіти. Можна порадити центральні дошки перемістити на край підлоги, а крайні (вони мають менше зношування) укласти в середину. Дошки, які зношені, краще перевернути обличчям вниз, а нормальні укладаються як є. В зазор, що утворився після притягання дощок, установлюємо додаткову дошку. Після цього на перетягнену підлогу краще послати аркушевий матеріал, щоб уникнути циклювання старих дощок. Не варто застосовувати метод лікування скрипучої підлоги за допомогою тонкої дощечки (клина), забиваючи її між мостинами. Навіть за умови, що вона буде приклеєна, у процесі експлуатації, дошки під дією навантаження виштовхнуть її, і тоді почнуть скрипіти не тільки дошки, але й клин. І скрип при цьому стане набагато голоснішим. Звичайно, потрібно прекрасно собі уявляти, що, ремонтуючи невелику ділянку підлоги, не потрібно чекати чуда, заскрипіти може й в іншому місці. Звідси можна зробити висновок, що якщо скрип вас доконав, настав час робити ремонт!