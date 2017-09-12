ПОВІДОМЛЕННЯ про початок оновлення містобудівної документації – розроблення генерального плану та плану зонування території села Іскрівка Іскрівської сільської ради

Відповідно ст.ст. 6, 16, 17, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Іскрівська сільська рада повідомляє про початок оновлення містобудівної документації – генерального плану та плану зонування території села Іскрівка Іскрівської сільської ради.

Підстава для розроблення: рішення сімнадцятої сесії сьомого скликання Іскрівської сільської ради від 2 липня 2018 року № 170 Про надання дозволу на оновлення «Генерального плану та розроблення плану зонування території села Іскрівка Іскрівської сільської ради Петрівського району Кіровоградської області».

Замовник: Іскрівська сільська рада.

Мета проекту: розроблення генерального плану та плану зонування території села Іскрівка Іскрівської сільської ради у відповідності до чинного законодавства та з врахуванням перспективи розвитку населеного пункту.

Пропозиції щодо врахування в містобудівній документації інтересів фізичних та юридичних осіб подавати в письмовій формі до Іскрівської сільської ради за адресою: 28337 с. Іскрівка, вул. Інгулецька, 22.

Строк подання пропозицій: протягом місяця з дня опублікування повідомлення про початок розроблення містобудівної документації – генерального плану та плану зонування території с Іскрівка Іскрівської сільської ради

Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.