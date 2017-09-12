Управління Державної міграційної служби України в Кіровоградській області інформує

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Прес-реліз

Іноземці документуватимуться по-новому

Уряд прийняв рішення про видачу іноземцям та особам без громадянства, які прибули в України з метою по-стійного або тимчасового проживання, документів нового зразка - посвідок на тимчасове та постійне проживання у формі карток з безконтактним електронним носієм. Відповідні постанови Кабінету Міністрів України набули чинності з 1 червня 2018 року.

Документи для оформлення посвідки на тимчасове та постійне проживання подаються до підрозділів Управління Державної міграційної служби України в Кірово-градській області не пізніше ніж 15 робочих днів до закінчення встановленого строку перебування на території України. Посвідка на постійне проживання видається строком на 10 років. Раніше видана посвідка на постійне проживання у формі книжечки підлягає обміну у зв’язку з досягненням 25- та 45-річного віку. Посвідки на тимчасове та постійне проживання, документи на оформлення яких подані іноземцями та особами без громадянства до 1 червня 2018 року, чинні протягом строку, на який вони видані.

До завершення роботи із забезпечення в повному обсязі підрозділів УДМС в області матеріально-технічними ресурсами для оформлення і видачі біометричних документів посвідки на тимчасове та постійне проживання можуть видаватись у формі книжечки.

УДМС України в Кіровоградській області