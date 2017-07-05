РІШЕННЯ про встановлення місцевих податків і зборів на території Водянської сільської ради на 2019 рік

УКРАЇНА

ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

28330, с.Водяне, вул. Засядько, 22, тел. 9-75-04

Двадцять п’ята сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 червня 2018 року № 146/7

с.Водяне

Про встановлення місцевих податків і зборів на території Водянської сільської ради на 2019 рік

Відповідно до статей 10, 12, 265, 266, 267, 269-289, 293 Податкового Кодексу України, п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, сприяння соціально- економічному розвитку Водянської сільської ради та наповнення дохіодної частини сільського бюджету, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити на території Водянської сільської ради на 2019 рік такі місцеві податки і збори:

1.1. Податок на майно, який складається з:

1.1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначивши його елементи згідно додатку 1.

1.1.2. Транспортного податку, визначивши його елементи згідно додатку 2.

1.1.3. Плати за землю, визначивши його елементи згідно додатку 3.

1.2.Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, визначивши його елементи згідно додатку 4.



2. Встановити на території Водянської сільської ради:

2.1. пільги для фізичних та юридичних осіб із сплати податку на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки згідно додатку 5;

2.2. пільги для фізичних та юридичних осіб із сплати земельного податку згідно додатку 6.

3. Встановити, що місцеві податки та збори, встановлені цим рішенням, вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

4. Вважати такими, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачають чинність рішення Водянської сільської ради:

- від 05.07.2017 № 93/7 «Про місцеві податки та збори та ставки єдиного податку на 2018 рік».

5. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації та на дошці оголошень в адміністративному приміщенні Водянської сільської ради.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів,агропромислового комплексу,екологічної безпеки,раціонального використання ресурсів.

Сільський голова Оксана Гончаренко