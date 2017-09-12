Оголошується конкурс

Петрівська районна державна адміністрація (Організатор)

оголошує про проведення 15 серпня 2018 року конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування

ПЕРЕЛІК об’єктів конкурсу

Умови (обов’язкові та додаткові)

конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, що відбудеться 15 серпня 2018 року (далі - Умови)

Конкурс на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району (внутрішньорайонні маршрути), проводиться відповідно до статті 43 Закону України «Про автомобільний транспорт» (далі - Закон) та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (далі - Порядок проведення конкурсу), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами), згідно умов за переліком об’єктів конкурсу.

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, за-твердженим наказом Мінтрасзв“язку України від 12 квітня 2007 року № 285, на маршрутах протяжністю до 150 км допускається використання автобусів категорії М 2 (повна маса до 5 т) та М 3 (повна маса більше 5 т).

Автобуси, що пропонуються перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на внутрішньорайонних маршрутах за технічними, екологічними показниками повинні відповідати вимогам законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Автобуси, які пропонуються перевізником - претендентом для резерву, повинні бути не нижче за показниками категорії та класу основних автотранспортних засобів, за-пропонованих для здійснення перевезень, а також мати пасажиромісткість не нижче мінімальної пасажиромісткості, визначеної Умовами цього конкурсу.

У разі відсутності у перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов’язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п’яти років.

Договір з переможцем конкурсу у разі відсутності в нього автобусів, що відповідають умовам конкурсу, укладається на один рік.

Порядок одержання необхідної інформації про об’єкти конкурсу тощо: звертатися з дня оголошення про конкурс щоденно (крім суботи та неділі) з 8.00 до 17.15 (перерва з 12.00 до 13.00) за телефонами (05237) 9 62 62 або до відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації.

Телефон для довідок (05237) 9 62 62, e-mail: ekonom@petrovo.kr-admin.gov.ua

Зразки документів для участі в конкурсі надаються представникам перевізників-претендентів за адресою: смт Петрове, вул. Святкова, 20, кім. 104. Зразки документів для участі у конкурсі розміщуються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації (http://petrovo.kr-admin.gov.ua/) в розділі «Економіка», підрозділ «Транспорт».

Засідання конкурсного комітету відбудеться 15 серпня 2018 року.

Початок роботи о 10.00 год. за адресою: смт Петрове, вул. Святкова, 20 (сесійна зала Петрівської районної ради), реєстрація учасників - з 09.30 год.

Документи для участі у конкурсі 15 серпня 2018 року у закритому конверті з позначкою № 1 та заяву у закритому конверті з позначкою № 2 приймаються до 27 липня 2018 року включно за адресою: смт Петрове, вул. Святкова, 20, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, кімната 104 (режим роботи: з 8.00 до 17.15, перерва з 12.00 до 13.00).

На конвертах № 1 та № 2 необхідно зазначити дату конкурсу та назву перевізника претендента, який подає документи для участі у конкурсі.

Документи, що подаються для участі у конкурсі, повинні відповідати вимогам Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу.

Плата за участь у конкурсі перевізниками - претендентами не вноситься. Натомість зазначаємо про необхідність подання до конверта з позначкою № 1, який містить документи для участі у конкурсі, довідки довільної форми з інформацією про те, що перевізником-претендентом (вказати найменування перевізника) не вносилась плата за участь у конкурсі у зв“язку з відсутністю такої вимоги в оголошенні Петрівської районної державної адміністрації про проведення конкурсу, розміщеному у районній газеті «Трудова Слава» ___ _______________ 2018 року № ______.

Представлення інтересів перевізника - претендента на Конкурсі (окрім керівника) здійснюється за наявною завіреною належним чином довіреністю, наданою перевізником - претендентом.

Рішення про результати Конкурсу приймаються комітетом відповідно до вимог Закону, Порядку та цих Умов.

Перевізники - претенденти, що брали участь у Конкурсі, які відповідно до прийнятих рішень про результати Конкурсу, уклали договори про виконання перевезень, зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством.