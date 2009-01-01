Підготовчий цикл проходить на належному рівні

Спортивні новини

Минулої неділі в рамках підготовки до майбутнього чемпіонату України з футболу наш «Інгулець» у Кривому Розі провів перший після перерви контрольний спаринг з командою ФК «Гірник», яка, до речі, цього року знову поновлює свій професійний статус і вже отримала атестат на виступи в Другій лізі. Гра розпочалася на зустрічних курсах, кожна з команд намагалася заволодіти ініціативою і втілити її в бажаний для себе результат. Першими це вдалося зробити господарям: на 15-й хвилині прострільну передачу зі штрафного влучним ударом по воротах «Інгульця» головою замкнув наш колишній одноклубник Андрій Голуб. До речі, в складі господарів на поле цього разу, окрім Голуба, вийшли ще двоє «екс-інгульчан»- Ігор Бука та Сергій Гвоздевич. І схоже, що саме пропущений м’яч змусив наших хлопців пригадати, що вони є вищими і за статусом, і за класом.

Відтак, «Інгулець» додав швидкостей, змусивши «гірників» відійти до власних воріт і зосередитися, переважно, на їх обороні. І все ж втримати бажаний для себе переможний чи навіть нічийний результат господарі не змогли. Уже наприкінці першого тайму рахунок зрівняв новачок нашої команди Артем Козлов. Ну а в другому таймі уже забивали лише футболісти «Інгульця»: двічі відзначився Ніка Січінава і ще один гол на рахунку Гіоргі Кобуладзе, який залишився в команді після розформування «Інгульця-2». Отож підсумковий рахунок товариської зустрічі 4:1 на користь «Інгульця». Слід зазначити, що виступала наша команда у відверто експериментальному складі, тож кількох гравців основи цього дня на полі так і не побачили, зокрема й кращого бомбардира команди Олександра Акименка. Натомість було переглянуто одразу шістьох новачків, хтось із яких, цілком можливо, зможе влитися в ряди нашої команди, посиливши її міць.

Втім, детальніше про них доцільно буде розповісти уже після того, коли з ними будуть підписані контракти.

А тепер ще про одну новину, яка, безумовно, не могла залишитися поза увагою армії українських уболівальників: здається, вперше в історії вітчизняного футболу( а, можливо, й усього світового) про свій саморозпуск заявила команда, яка щойно виборола право виступати в когорті найсильніших, у нашому випадку- в Українській Прем’єр-лізі.

Зараз в Інтернеті можна знайти чимало здивованих і обурливих слів, адресованих Леоніду Соболєву, президенту ФК «Полтава» (саме про цей клуб іде мова), однак, схоже, змінити вже нічого не вдасться. ФК «Полтава» не просто знімається з першості Прем’єр-ліги, а взагалі самоліквідується. Що, власне, стало неприємним сюрпризом не лише для прихильників цієї команди, а й взагалі для вітчизняних уболівальників, адже «Полтава» була досить цікавим колективом, з чим, гадаю, погодяться і петрівські любителі футболу, котрі мали змогу неодноразово стежити за її грою, зокрема і на нашому стадіоні «Інгулець». Та й тренер полтавчан Анатолій Безсмертний , з яким доводилося спілкуватися в ході післяматчевих інтерв’ю, складав враження людини компетентної, інтелігентної, справжнього фахівця своєї справи, яких сьогодні, на жаль, не так і багато у вітчизняному футболі…Але зараз трохи про інше. Коли виникло питання, хто ж саме замінить «Полтаву» у вітчизняній футбольній еліті, представники УПЛ одним з перших варіантів запропонували цю квоту нашому «Інгульцеві». Тож уже трохи більше, ніж за місяць, «Інгулець» міг би змагатися за першість з такими грандами, як «Шахтар» чи київське «Динамо». Однак президент нашої команди Олександр Поворознюк відповів рішучою відмовою, заявивши наступне: «Завдання «Інгульця» потрапити до когорти найсильніших – не знімається, і ми робитимемо все, від нас залежне, аби досягти цієї мети. Але особливо принциповим для нас є те, щоб ми цього домоглися виключно по спортивному принципу, а не через «чорний хід», як це свого часу зробив рівненський «Верес». Аби така можливість була обумовлена регламентом ще напередодні минулого чемпіонату, то була б інша справа. А так… Ми виборюватимемо таке право лише в чесній спортивній боротьбі». Що ж з такими словами президента важко не погодитися.

Уже на момент виходу цього номеру з друку «Інгулець» зіграє свій другий контрольний спаринг: в Олександрії наші футболісти «екзаменуватимуть» гравців молодіжного складу ФК «Олександрія-U-21». Про результат цієї гри розповімо вже у наступному номері.

Володимир Кіфенко