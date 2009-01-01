До уваги жителів Йосипівської територіальної громади!

Випуск: № 8 (10025) Четвер, 22 лютого 2018 року

Згідно розпорядження сільського голови від 19 лютого 2018 року за № 5 на 23 лютого 2018 року о 10.00 годині призначено громадське обговорення в Будинку культури села Йосипівка щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад з центром в селі Ганнівка.

Йосипівська сільська рада.

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