Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря

Промплощадка - «Петрівський район електричних мереж (РЕМ)» ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря для промплощадки Петрівський район електричних мереж (РЕМ), що знаходиться за адресою: 28301, Кіровоградська область, смт Петрове, вул. Святкова, 57.

Основний вид діяльності ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» - розподілення електроенергії.

Виробничий процес - обробка металевих одиниць, опалення приміщеннь, обслуговування та прогрів автотранспорту.

Згідно Державних санітарних правил (ДСП) планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року №173, для об’єкта встановлений нормативний розмір санітарно-захисної зони 50 м (V клас небезпеки).

Відповідно до визначених обсягів викидів забруднюючих речовин (т/рік) та згідно з Інструкцією (наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 9.03.2006 р.) об’єкт відноситься до третьої групи – об’єкти, які не входять до першої і другої груп.

Викиди забруднюючих речовин: вуглецю оксид, діоксид азоту, сірки діоксид, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, манган та його сполуки, залізо та його сполуки, пил абразивний, пил деревини, пил металевий, сірководень, пари сульфатної кислоти, пропілен, етилен, вуглеводні ароматичні, метилстирол, пропілену окис, масло мінеральне нафтове, вуглеводні граничні, бензол, ксилол, стирол, толуол, аміак, оксид азоту, сажа, бенз(а)пірен, свинець, хлоропрен, водню хлорид, метан, діазоту оксид, діоксид вуглецю.

За більш детальною інформацією звертатися до Пет-рівської районної державної адміністрації Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська область, смт Петрове, вул. Святкова, 20 або за телефоном: (05237) 9-62-80.

Зауваження приймаються до розгляду протягом 30 днів з дати опублікування інформації в газеті.