Подяка

Випуск: № 8 (10025) Четвер, 22 лютого 2018 року

Висловлюємо вдячність за благодійну допомогу директору ТОВ «Верес» Олександру Павловичу Терещенку, який допоміг придбати для Балахівського ДНЗ спортивний інвентар та розвиваючі ігри, що дасть змогу значно поліпшити фізкультурно-оздоровчу та виховну роботу з дітьми, бажаємо йому здоров’я і всього найкращого.

Ірина Коваленко, голова батьківського комітету Балахівського ДНЗ.

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