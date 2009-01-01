Битви закінчуються, а історія вічна

Будь-яка війна – це катастрофа для людства. Адже вона нехтує найбільшою цінністю на землі – людським життям. Пішла вже в історію афганська війна, інші військові конфлікти, але ще довго будуть нас усіх тривожити голоси і живих, і тих, що загинули – війни не минають безслідно, рани цієї війни кровоточать і досі.

Сьогодні колишнім воїнам роки, місяці, дні, проведені в Афганістані та на інших війнах, здаються окремим прожитим життям. «Афган», Куба, Корея, Єгипет, Чехословаччина назавжди залишаться в пам’яті тих, хто пройшов через їх горнило.

Нещодавно наша країна відзначала День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Особливою увагою було відзначено цього дня і миротворців з нашого району. До цього дня було підготовлено та проведено низку заходів. Керівники району Сергій Завалій та Тамара Сакара, разом з начальником управління соціального захисту населення Валентиною Сибірою, відвідали учасника бойових дій в Афганістані, колишнього голову районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Миколу Кисіля, привітали його з черговою річницею виведення військ з Афганістану та вручили районну відзнаку з побажаннями міцного здоров’я.

Продовження заходів відбулося у районному Будинку ветеранів, де зібрались колишні воїни-інтернаціоналісти, аби вшанувати пам’ять тих, хто поліг в афганських ущелинах, згадати хлопців, які повернулися з війни, але передчасно пішли з життя, та висловити вдячність нашим землякам, ветеранам оголошених та неоголошених війн, за чесне виконання військової присяги при виконанні інтернаціонального обов’язку.

З вітальним словом до миротворців звернулися голова райдержадміністрації Сергій Завалій, голова районної ради Тамара Сакара, начальник управління соціального захисту населення райдерж-адміністрації Валентина Сибіра. Вони відзначили, що час не зможе викреслити з пам’яті героїчні подвиги, приклади відваги та бойового братерства воїнів, що виконували військову присягу на чужих війнах. Що їхня мужність, сміливість, військове братерство служать яскравим прикладом і для теперішнього покоління захисників України. Керівники району подякували воїнам за активну життєву позицію, за патріотичне виховання школярів та молоді і побажали, щоб ніколи молодше покоління не брало участі у військових конфліктах. На знак подяки очільники влади вручили спільні районні відзнаки учасникам бойових дій на території інших держав за активну громадську позицію та значний особистий внесок в патріотичне виховання молоді. Зокрема, такою відзнакою було вшановано заступника голови Петрівської районної організації ветеранів України, учасника бойових дій в Чехословаччині Віталія Неклесу; голову районної організації УСВА (воїнів-інтернаціоналістів) Юрія Микитенка; учасників бойових дій в Республіці Афганістан: Віктора Бакуна, Світлану Больбот, Олега Гіюка, Віктора Дергача, Григорія Зимогляда, Володимира Кравченка, Віктора Побігушка, Віктора Ткача, Віктора Зайця, Валерія Мороза, Миколу Васильовича Стрижака, а також миро-творців у Республіках: Корея - Івана Іщенка, Куба - Віктора Пискуна, Чехословаччина - Миколу Петровича Стрижака та Угорщині - Павла Лавецького. Особливою подякою відзначили Якова Кирнаца за виховання сина - колишнього голови районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Сергія Кирнаца, що через тяжку хворобу передчасно пішов з життя.

Пісня «Одуванчики», у виконанні працівника районного Будинку культури Антона Антипенка, стала музичним вітанням для мужніх героїв, які ризикували власним життям у пеклі війни.

Далі учасники заходу вшанували пам’ять померлих учасників бойових дій на території інших держав хвилиною мовчання та поклали квіти до па-м’ятного знаку «Людині-воїну». Церемонія завершилася панахидою за душами померлих побратимів у храмі Вознесіння Господнього селища Петрове.

Олена Приходкова.

На знімках: очільники районної влади вітають воїна – інтернаціоналіста Миколу Васильовича Стрижака; голова Петрівської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів) Юрій Микитенко та учасниця бо-йових дій в Республіці Афганістан Світлана Больбот на урочистостях у районному Будинку ветеранів; покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим воїнам – інтернаціоналістам на територіях інших держав; панахида за душами померлих побратимів у храмі Вознесіння Господнього.