Анекдоти про Новий Рік!

- Ну як Новий рік зустрів?
- Та як подарунок ...
- Це як?
- Усю ніч під ялинкою провалявся ...
* * *
- Я багато читав про шкідливість алкоголю і тютюну. З Нового року обов’язково кину.
- Що? Пити чи курити?
- Читати.
* * *
- Тату, вгадай, який потяг більше всіх спізнюється?
- Який, синку?
- Той, який ти обіцяв мені подарувати ще на минулий Новий рік.
* * *
Новорічний ранок у садочку. Снігуронька:
— А тепер, діти, покличемо Діда Мороза! Нумо всі разом: Дідусю Морозе! Де ти? Тиша… Снігуронька:
— Батьки, допоможемо діткам! Усі разом! Дідусю Морозе! Де ти? Тиша… Снігуронька:
— Ну, всі разом: Дідусю Морозе! Де ти? З під ялинки захриплим голосом:
— Ой, паскудно, мені, діточки! Ой же ж паскудно.
* * *
- Квартира 115? Доставка ялинок.
Господар:
- Та ви що? Яка ялинка?! Середина лютого.
Кур”єр - напарникові:
- Казав тобі - не поспішай! До Нового року ж ще 10 місяців!
* * *
- Діти мої! Я вмираю, принесіть мені склянку води...
- Батьку, 1 січня всі вмирають, візьми і сам принеси!
* * *
Новий рік, зима, вечір, холодно. На засніженій дорозі стоїть даїшник і гальмує машини. Назустріч мчить джип. Він його гальмує і підходить ближче, але коли бачить двох грізних амбалів – розгублюється.
Новий українець:
- Чого треба?
Даїшник:
- Поколядувати можна?
* * *
У школі діти пишуть твір на тему: «Що б я попросив у Діда Мороза на Новий рік?»
Петрик:
- Дорогий Дідусь Мороз! Зроби так, щоб нас не змушували писати ці бісові твори!
* * *
Новорічне свято у школі. Воєнрук нарядився Дідом Морозом.
- Добридень, діти!
Діти (у різнобій):
- Добрий день, Дідусю Морозе!
- Так, нечітко, ще раз!
* * *
Перед новими роком:
- Доброго дня, Миколо!
- Добридень, Костянтине Костянтиновичу ...
- Відгадай загадку: Не п’є, не палить, на новий рік чергує!
- Ееее ... Це ви на що натякаєте?
* * *
У американців подарунки під Новий рік кладуть у шкарпетки, а у нас шкарпетки - вже подарунок!
* * *
Любий Дід Мороз, не клади мені подарунок під ялинку, будь ласка. Заганяй його відразу у гараж.
* * *
- Вибачте, ви режисер-постановник?
- Так, я, а що?
- Вам не здається, що ця новорічна вистава дуже подібна до минулорічної?
- Ну що ви, в минулому році ялинка крутилася зовсім в іншу сторону!