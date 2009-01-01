Анекдоти про Новий Рік!

- Ну як Новий рік зустрів?

- Та як подарунок ...

- Це як?

- Усю ніч під ялинкою провалявся ...

* * *

- Я багато читав про шкідливість алкоголю і тютюну. З Нового року обов’язково кину.

- Що? Пити чи курити?

- Читати.

* * *

- Тату, вгадай, який потяг більше всіх спізнюється?

- Який, синку?

- Той, який ти обіцяв мені подарувати ще на минулий Новий рік.

* * *

Новорічний ранок у садочку. Снігуронька:

— А тепер, діти, покличемо Діда Мороза! Нумо всі разом: Дідусю Морозе! Де ти? Тиша… Снігуронька:

— Батьки, допоможемо діткам! Усі разом! Дідусю Морозе! Де ти? Тиша… Снігуронька:

— Ну, всі разом: Дідусю Морозе! Де ти? З під ялинки захриплим голосом:

— Ой, паскудно, мені, діточки! Ой же ж паскудно.

* * *

- Квартира 115? Доставка ялинок.

Господар:

- Та ви що? Яка ялинка?! Середина лютого.

Кур”єр - напарникові:

- Казав тобі - не поспішай! До Нового року ж ще 10 місяців!

* * *

- Діти мої! Я вмираю, принесіть мені склянку води...

- Батьку, 1 січня всі вмирають, візьми і сам принеси!

* * *

Новий рік, зима, вечір, холодно. На засніженій дорозі стоїть даїшник і гальмує машини. Назустріч мчить джип. Він його гальмує і підходить ближче, але коли бачить двох грізних амбалів – розгублюється.

Новий українець:

- Чого треба?

Даїшник:

- Поколядувати можна?

* * *

У школі діти пишуть твір на тему: «Що б я попросив у Діда Мороза на Новий рік?»

Петрик:

- Дорогий Дідусь Мороз! Зроби так, щоб нас не змушували писати ці бісові твори!

* * *

Новорічне свято у школі. Воєнрук нарядився Дідом Морозом.

- Добридень, діти!

Діти (у різнобій):

- Добрий день, Дідусю Морозе!

- Так, нечітко, ще раз!

* * *

Перед новими роком:

- Доброго дня, Миколо!

- Добридень, Костянтине Костянтиновичу ...

- Відгадай загадку: Не п’є, не палить, на новий рік чергує!

- Ееее ... Це ви на що натякаєте?

* * *

У американців подарунки під Новий рік кладуть у шкарпетки, а у нас шкарпетки - вже подарунок!

* * *

Любий Дід Мороз, не клади мені подарунок під ялинку, будь ласка. Заганяй його відразу у гараж.

* * *

- Вибачте, ви режисер-постановник?

- Так, я, а що?

- Вам не здається, що ця новорічна вистава дуже подібна до минулорічної?

- Ну що ви, в минулому році ялинка крутилася зовсім в іншу сторону!