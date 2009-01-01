Атмосфера свята і чудес!

19 грудня - день святого Миколая. Це найбажаніший день у році для дітлахів. Напередодні свята діти пишуть святому листи зі своїми побажаннями і вкидають їх у поштову скриньку або кладуть за вікно і моляться до нього, просячи, передусім, здоров’я собі та батькам. У день перед святом згадують всі свої добрі і злі вчинки, зважують: чого більше. Чи буде подарунок, а чи, можливо, різка? Бо чемні діточки обов’язково знайдуть під подушкою подарунок, а неслухняні – прутик. Ця різочка є своєрідним попередженням дитині, що час задуматися над своєю поведінкою і виправитися.

А в ніч на 19 грудня до кожної дитинки приходить Святий Миколай і кладе під подушку подарунки.

В сучасні часи з’явилась добра традиція – саме у день святого Миколая діти можуть зустрітися і поспілкуватися з ним. Саме з цією метою у Новостародубському Будинку культури відкрилася резиденція Святого Миколая. Всі охочі мали змогу зустрітись із «Чудотворцем Миколаєм», розказати з якими здобутками вони прийшли до нього, чи були чемні, написати листа, загадати бажання, отримати розвиваючі та солодкі подарунки.

Таке дійство стане незабутнім подарунком та запорукою гарного настрою напередодні новорічних свят, як для малюків, так і для дорослих.

Тетяна Максімова, директор Новостародубського СБК