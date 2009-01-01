Новорічна феєрія

Святість різдвяного вечора – для кожного з нас один з найяскравіших, найтепліших спогадів дитинства. Осяяні чарівним світлом незабутніх дитячих вражень, вони й сьогодні підносять нас над плином повсякденності, повертаючи в чудовий світ, де панують незрівнянні аромати ялинки й мандаринів, таємничо шарудять обгортки від цукерок, довкола панує добра магія, казка, і солодко щемить у грудях від очікування сюрпризів.

З Новим роком пов’язують багато добрих справ і чудес. Новорічні ранки Петрівщини відбуваються саме в такій атмосфері. Дитячі садки, школи та гуртки організовують новорічні вистави, створюючи для діток справжню новорічну казку, яка не відбувається без багатьох казкових героїв, чудес, пригод, чарівництва і, звичайно ж, головних персонажів свята - Діда Мороза і Снігуроньки зі своїми сюрпризами та подарунками.

Новорічні дива для дітей пільгових категорій дарують і керівники нашого району. У сесійній залі діток учасників АТО, переселенців, дітей з багатодітних сімей, дітей постраждалих від Чорнобильської АЕС (всього було запрошено 235 осіб з усіх територіальних громад району) вітали голова райдержадміністрації Сергій Завалій та його перший заступник Тетяна Панета, голова районної ради Тамара Сакара та її заступник Антоніна Іванова. Вони побажали у Новому 2018-й ріці гарного настрою і любові, щастя, міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань!

На дітей чекали веселі забави, конкурси, ігри, карнавал новорічних костюмів та багато інших цікавих і захоплюючих пригод. Діти водили навкруг ялинки хороводи, розповідали вірші та співали пісень Діду Морозу, танцювали із Снігуронькою, грали в ігри та брали участь у різноманітних конкурсах. За таку активність всі отримали від Діда Мороза новорічні подарунки.

Новорічні ранки залишили по собі радісний настрій, веселощі, спогади діткам і дорослим на цілий рік.

Олена Приходкова.

На знімках: Сергій Завалій та Тамара Сакара вітають малечу з новорічними святами; спільне фото на згадку; веселий дитячий хоровод; малюки з Луганської та Новостародубської громад розповідають віршики Діду Морозу та Снігурочці.