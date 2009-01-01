Свято крокує Петрівщиною

Тривають новорічно-різдвяні заходи, які розпочалися 19 грудня з відзначення Дня Святого Миколая та відкриття головної ялинки району. Вони проходять в територіальних громадах, навчальних закладах, на підприємствах.

25 грудня свято прийшло до і дітей, які проживають на околицях Петрового, адже Петрівський селищний голова Світлана Тилик турбується про те, щоб культосвітні установи, які перебувають у підпорядкуванні селищної ради – на вулицях Святковій та Інгулецькій (на території так званих 4-го та 7-го десятків) повною мірою виконували свою функцію, тож в них регулярно проходять масові заходи до державних та інших свят як для дорослих, так і для дітей. Тож і цього разу не забули про малечу з віддалених околиць селища, яка не завжди має змогу побувати на заходах, що проходять в центрі, організували для неї дитячі новорічні ранки, які допомогли провести працівники та учасники художньої самодіяльності районного Будинку культури.

Святкові заходи пройшли у формі казкового дійства, за яким захоплено спостерігали, а також брали активну участь і самі діти. Дітей, слід сказати, побувало на цих ранках чимало. Разом з ними веселилися і працівники селищної ради на чолі зі Світланою Олександрівною, яка привітала дітей та дорослих з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим, побажала щастя, здоров’я, всього найкращого кожній родині, миру і процвітання Україні. Діти залюбки співали, танцювали, розповідали вірші, водили хороводи, брали участь в іграх, за що отримували солодкі призи. Крім того, всі діти, отримали гарні новорічні подарунки (загалом близько 100) від селищної ради, а також, у вигляді казкових чарівних будиночків, від народного депутата України Дмитра Лінька - члена Радикальної партії Олега Ляшка, які вручила його однопартійка, депутат районної ради Наталія Тритяк.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: фрагменти новорічних ранків.

Фото Олександра Лиходія.