Дорогі мешканці Іванівської територіальної громади!

Щиро вітаю вас та ваші родини з Новим роком та Різдвом Христовим!

Бажаю кожній родині сімейного добробуту, радісних дитячих усмішок, здоров’я, любові, миру і процвітання! Нехай Новий рік увійде до вашої оселі добрим і радісним, принесе злагоду і достаток, натхнення на нові вагомі здобутки.

Хай доля щедро обдаровує всілякими благами, а друзі та рідні ніколи не розчаровують.

Нехай світло Різдва Христового зігріває вашу оселю, примножить любов у ваших серцях!

Людмила Коломієць, Іванівський сільський голова