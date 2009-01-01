Дорогі земляки!

Від щирого серця вітаю вас з Новим роком і Різдвом Христовим!
Нехай ці свята разом з колядками і щедрівками принесуть у вашу оселю добро і злагоду, радість і любов, надію і віру у щасливе майбутнє!
Нехай цей рік стане для вас роком миру і процвітання, реалізації планів, здійснення мрій та сподівань, роком піднесення, успіху і високих досягнень.
Будьте щасливі, багаті на щирість і тепло, нехай достатком повняться ваші оселі, а в житті завжди супроводжує удача та Боже благословення.
З Новим роком! З Різдвом Христовим!
З найкращими побажаннями депутат Верховної Ради України Анатолій Кузьменко