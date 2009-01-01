Шановні працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»!

Сердечно вітаю вас зі світлими і радісними святами, які об’єднують у собі і дитинство, і наше сьогодення, і мрії про майбутнє, - Новим роком та Різдвом Христовим.
Подаруймо найдорожче, найцінніше – любов і тепло наших сердець, увагу і турботу нашим близьким, аби у Новому році щасливих людей стало більше.
Нехай Новий рік та світла Різдвяна зоря принесуть у вашу домівку веселий настрій, здоров’я, щастя, гучну радісну щедрівку та колядку.
З новим роком! З Різдвом Христовим!
Олександр Поворознюк, генеральний директор ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»