Шановні працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»!

Сердечно вітаю вас зі світлими і радісними святами, які об’єднують у собі і дитинство, і наше сьогодення, і мрії про майбутнє, - Новим роком та Різдвом Христовим.

Подаруймо найдорожче, найцінніше – любов і тепло наших сердець, увагу і турботу нашим близьким, аби у Новому році щасливих людей стало більше.

Нехай Новий рік та світла Різдвяна зоря принесуть у вашу домівку веселий настрій, здоров’я, щастя, гучну радісну щедрівку та колядку.

З новим роком! З Різдвом Христовим!

Олександр Поворознюк, генеральний директор ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»