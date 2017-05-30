Патріотичне виховання

Зміцнюємо козацьку славу

Мій рідний край, земля батьків,

Козаків сивочолих.

Тут дух козацький із віків,

Живе не від учора.

О. Бережний

«Козак» з тюркського - вільна людина. Вільною людина може бути лише тоді, коли має право вибору і коли вона готова це право захищати. Саме за це право обирати наш шлях стояв під тортурами на морозі справжній козак - Михайло Гаврилюк. Саме за це право стояли українці на Майдані!...» (О.Турчинов).

Ми визначились із своїм вибором, обравши путь до рівності, свободи та розвитку. Кожного дня наші воїни на Сході країни відстоюють наш мир і спокій. Доводять всьому світу, що ми незалежні і вільні. Вільні ще й тому, що є справжніми спадкоємцями вільних людей - козаків

2017 рік знаменний для нашої козацької республіки. Традиційно 6 грудня в День Збройних Сил України у Володимирівській школі відбувається виховний захід у курені ім.Івана Сірка. До козацького полку прийняли нове поповнення джур. Вп’яте в історії нашої школи ми приймали до козацької республіки гурт джур 5 -7 класів. Керував цим цікавим дійством отаман куреня Цендра Я.

На свято до нас завітали козаки Всеукраїнського ордену православних козаків ім. І. Сірка на чолі з генерал – майором М.І. Дідиком, настоятель церкви Святих 12 апостолів протоієрей Олександр, завідуюча Східним та Володимирівським філіалом ЦДЮТ –О.М. Мисик, батьки п’ятикласників.

Після випробувань прийшов час дати обітницю на вірність Україні. Джури отримали спеціальні посвідчення.

В урочистій обстановці під звуки козацького маршу юні джури ставали під козацьку шаблю, схиляли коліно перед хоругвою, отримували благословення.

У цей день лунали вітання на адресу юних козачат. М.І. Дідик побажав дітям рости справжніми патріотами і захисниками своєї Вітчизни. О.Г. Бережний подарував свого нового вірша. Л.П. Яненко вразив присутніх прем’єрою пісні «Володимирівка» (слова О.Г. Бережного, музика Л.П. Яненка). Леонід Петрович написав музику буквально за добу.

Кругом до небокраю розкинулись кургани

Козацькая земля, ми тут живемо з вами.

І скрізь, куди не глянь – пшеничнії поля.

Володимирівка – наша це сім’я!

Свято пролетіло на одному подиху, а після нього джури ділилися своїми враженнями...

- Знаєте, як страшно було. Ноги аж підкошувалися, коли шабля опустилася на моє плече... – розказувала Т.Шеляг.

- А мені в голові запаморочилося, коли залунав козацький марш і необхідно було підніматися на сцену, – поділився враженнями М. Іщенко.

- У мене клубок підкотився до горла і почав давити, а сльози зрадливо закапали, коли зазвучав Гімн, і всі присутні в один голос заспівали головну пісню держави. Така урочистість. Такого почуття піднесення і патріотизму давно не відчувала... – так О.В. Кращенко розповіла про свої відчуття даного дійства.

Такі тематичні свята покликані розширювати знання дітей про історію козацької доби, її значення для українців, виховувати шанобливе ставлення до героїчного минулого наших предків, запорізьких козаків, спонукати до наслідування кращих рис козаків: добродушності, безкорисливості, товариськості. Вони показують нерозривний зв’язок між минулим, теперішнім і прийдешнім нашого народу. Те, що на наших шкільних заходах присутні козаки, робить цей зв’язок нерозривним. Мені дуже цікаво завжди спостерігати, як наші джури завжди за руку вітаються із козаками. Вони відчувають себе рівними серед рівних, тому що саме так до них ставляться їх старші побратими. А це багато чого варте.

Патріотичне виховання молоді сьогодні є одним з найголовніших пріоритетів гуманітарної політики в Україні, важливою складовою її національної безпеки. Ставлення суспільства та держави до виховання молоді на кращих зразках історії рідного народу, його досвіду, традицій, освіти та культури, вищих християнських ідеалів, є лакмусовим папірцем її справжніх намірів у будівництві соборної самостійної держави національного типу.

Національне виховання залучає особистість до фундаментальних національних цінностей, воно увічнює в підростаючих поколіннях як специфічне, самобутнє, що є в кожній нації, так і загальнолюдське, спільне для всіх націй світу.

Неля Дудник, вчитель історії Володимирівської ЗШ