Шановні керівники і депутати місцевих рад, працівники органів місцевого самоврядування Кіровоградщини!

7 грудня – День місцевого самоврядування в Україні

Щиро вітаю вас з професійним святом!

Нині ми на шляху розбудови спроможного, повноцінного та відповідального місцевого самоврядування європейського зразка. А запорукою успішних змін є ваша наполегливість, професіоналізм та компетентність.

Переконаний, що курс на створення об’єднаних територіальних громад – незворотній, оскільки саме вони стануть основою сильної держави. Розширення повноважень місцевих громад і фінансова децентралізація дають змогу розвивати інфраструктуру, покращувати якість надання послуг населенню та підвищувати його добробут.

З нагоди свята бажаю вам успіхів і підтримки виборців у прагненні зробити наші міста, селища і села щасливими та багатими! Нехай у вас буде міцне здоров’я, затишок, благополуччя для здійснення найамбітніших задумів і планів!

З повагою

голова обласної державної адміністрації

Сергій Кузьменко