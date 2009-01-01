Землями поза межами населених пунктів мають розпоряджатися органи місцевого самоврядування

Децентралізація: проблеми і перспективи

У Кропивницькому відбувся круглий стіл на тему: «Діалог задля децентралізації на Кіровоградщині», організований Координатором проектів ОБСЄ в Україні, у якому взяв участь голова обласної ради Олександр Чорноіваненко.

На початку засідання презентували загальноукраїнський рейтинг областей щодо формування ОТГ, у якому Кіровоградщина посідає далеко не перші місця. Зокрема, область займає 17 місце за кількістю утворених ОТГ; 22 місце - за покриттям площі загальної ОТГ; 22 місце – за кількістю місцевих громад, які об’єдналися в ОТГ та 17 місце – за кількістю ОТГ з чисельністю населення менше 5 тисяч.

Голова обласної ради Олександр Чорноіваненко зазначив, що такі результати обумовлені недосконалістю реформи децентралізації.

- Люди не відчувають справжніх результатів реформи, а тому бояться об’-єднуватися. Верховна Рада України і Кабінет Міністрів України мають визначити для себе чіткі позиції, виконання яких забезпечить справжній ефект від об’єд-нання, - підкреслив Олександр Чорноіваненко.

Голова обласної ради визначив ключові, на його думку, аспекти, без яких добровільна децентралізація, очевидно, гальмуватиметься.

Що стосується передачі земель, які знаходяться за межами населених пунктів, до власності територій, то голова обласної ради переконаний, що ОТГ повинні самі розпоряджатися цими землями, визначати цільовий напрямок їх використання, вирішувати питання про передачу в оренду, встановлювати орендну плату, мати вплив на осіб, які використовують її не за призначенням.

Як наслідок, громади матимуть значний доход від податків, зможуть самостійно профінансувати опорні школи, лікарні, амбулаторії тощо та матимуть стабільний соціально-економічний розвиток. Тому вирішення земельного питання є однією з основних умов децентралізації.

- Нам не потрібно придумувати щось нове, достатньо лише подивитися на сусідню Польщу та зробити це ж в Україні. Перше, що зробили поляки – удосконалили адміністративно-територіальний устрій, - зазначив Чорноіваненко.

За словами голови облради, на сьогодні територіальна громада не є одиницею адміністративно-територіального устрою, а тому, по факту, вона не може навіть спланувати власну територію.

Необхідно також передбачити спроможність громад. Для цього громади повинні мати повноваження і кошти на їхнє виконання.

Як зазначив Олександр Чорноіваненко, значний доход у бюджети громад може надходити від використання земель, лісового та водного господарств, корисних копалин, що знаходяться на їх території. Ефективно працюватимуть громади тоді, коли 70 % усіх податків залишатимуться на місцях, а не 40 %, як сьогодні.

Щодо безпосереднього об’єднання, Олександр Чорноіваненко підкреслив, що у кожному районі є районна лікарня, районний Будинок культури, кадровий потен-ціал і т.п. На його думку, оптимальним форматом об’-єднання є «один район – одна громада». При цьому ради ОТГ повинні самі визначити перелік сіл і селищ, в яких обиратимуться старости. Вони зможуть виконувати свої обов’язки як на території одного села, так і декількох.

Що стосується міст обласного значення, Олександр Чорноіваненко наголосив, що Кропивницький, Знам’янка, Світловодськ та Олександрія – існуючі об’єд-нанні територіальні громади. Райони біля цих міст створять окремі громади. Таким чином, завдяки потужному потенціалу міст, прилеглі ОТГ будуть спроможними і реалізовуватимуть свої плани.