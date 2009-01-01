«Битва», в якій не виявилося переможених

У районному Будинку культури цими днями вперше відбувся конкурс аматорських хорових колективів району в сучасному форматі, який досить суттєво відрізняється від конкурсів вокально-хорового мистецтва, що свого часу проводилися досить регулярно, і під новою, оригінальною назвою, яка вже стала загальною для подібних заходів – «Битва хорів».

Мета конкурсу – розвиток хорового мистецтва, збереження і популяризація традиційної народної пісенної творчості, унікальних прикладів гуртового співу, підвищення виконавської майстерності, формування художніх смаків, обміну досвідом роботи хорових колективів Петрівщини.

На конкурс завітали перший заступник голови Петрівської районної державної адміністрації Тетяна Панета, голова Петрівської районної ради Тамара Сакара, сільські та селищні голови, представники установ та організацій району, жителі селища.

На початку заходу всіх учасників та глядачів вітала начальник відділу культури і туризму РДА Наталія Подкопаєва, яка зазначила, що ініціаторами такого конкурсу сталиПетрівська районна державна адміністрація та районна рада, побажала конкурсантам віри в свій талант та успішних виступів.

Змагатися ж у хоровому мистецтві прибули 8 колективів з різних куточків району. Звичайно, серед глядачів були і «групи підтримки» конкурсантів, і просто любителі хорового співу.

Відповідно до Положення районного конкурсу, учасники виконували по два твори за власним вибором:

- українська народна пісня або твір українських авторів;

- вокальний твір без музичного супроводу (а капела) або вокальний твір, виконаний під фонограму-мінусовку.

Виступи хорових колективів оцінювало висококваліфіковане журі, до складу якого увійшли провідні фахівці хорового мистецтва: Тамара Орлова – керівник аматорського колективу духовного співу Петрівського РБК, Катерина Карабилова, Оксана Копійка – викладачі вокально-хорових дисциплін Петрівської дитячої музичної школи, Ірина Повалій – директор цієї ж школи. Вони оцінювали хорові колективи за наступними критеріями:

- художньо-виконавський рівень (інтерпретація, інтонування, виконавський стиль, вокальна культура);

- сценічна культура (артистичність, костюми);

- оригінальність конкурсної програми.

Розпочався конкурс виступом аматорського хорового колективу «Відродження» Новостародубської сільської ради, який, по праву, можна назвати одним з кращих в районі, адже керівником хору, Іриною Приходько, ведеться по-стійна робота над покращенням професійного рівня. Жоден масовий захід на території сільської ради не обходиться без виступу його учасників. Вони виконали вокальний твір «Європа і Україна» та українську народну пісню «Стоїть козак на чорній кручі».

Наступний учасник «Битви хорів» - аматорський хоровий колектив «Чари ночі» Червонокостянтинівської сільської ради, знаний своїми талантами не тільки в себе на території, а і в районі, він є активним учасником районного фестивалю – конкурсу хорових колективів працівників закладів освіти, де неодноразово був нагороджений грамотами відділу освіти Петрівської районної державної адміністрації.

Вони виконали українські народні пісні «Хлопці кучеряві» та «Пахнуть вишні» - автор слів та музики Микола Янченко.

Наступні учасники конкурсу - аматорський хоровий колектив «Перлина степу» Ганнівської сільської ради. «Перлина степу» є найактивнішими учасниками художньої самодіяльності Володимирівського сільського Будинку культури та частим гостем на районних масових заходах. Цей колектив є активним учасником районного фестивалю–конкурсу хорових колективів працівників закладів освіти, де неодноразово був нагороджений грамотами відділу освіти районної державної адміністрації. Колектив майстерно виконав українські народні пісні «Хата моя, біла хата» та «Ой, гоп, черевички».

Наступні конкурсанти дуже цілеспрямовані, активні та веселі за вдачею люди, котрі не уявляють свого життя без пісні. Це аматорський хоровий колектив районної організації ветеранів «Водограй». Він є активним учасником ра-йонних масових заходів. Ветерани виконали українські народні пісні «Ой розцвіла калинонька» та «Ой щось тут не так».

Дебютантом конкурсу був хоровий колектив, сформований кілька місяців тому, до складу якого увійшли державні службовці - працівники районної державної адміністрації і виконавчого апарату районної ради, в тому числі Тамара Сакара і Тетяна Панета. Аматорський колектив під назвою «Душа співає», під керівництвом Наталії Подкопаєвої, досить майстерно виконав українську народну пісню «В мого Гриця брови чорні» в а-капельному жанрі та попурі з багатьох відомих українських народних пісень.

Наступні учасники представляли Чечеліївську сільську раду. Це хоровий коллектив соціальних працівників сільської ради під назвою «Калина». Колектив створений також недавно, але певні досягнення вже має – «Калина» виступала на святкових заходах, що проводилися на території Чечеліївської сільської ради. Керівник і концертмейстер колективу - художній ке-рівник Олександрівського сільського клубу Олександр Костенко. Олександр Олександрович - людина вимоглива, має величезний досвід в аматорському мистецтві, до кожного з учасників хорового коллективу знайшов свій підхід. Колектив досить вдало виконав пісню А.Пашкевича «До сина» та українську народну пісню в обробці О.Костенка «Ти - капуста, ти - розсада».

Аматорський колектив Ганнівської сільської ради «Мелодія», який вийшов на сцену після «Калини», поєднав у собі творчих та цілеспрямованих людей. Адже в цьому колективі співають всі - починаючи від директора Ганнівської школи, закінчуючи кухаркою. Під керівництвом Галини Борисової хор а-капельно виконав українську народну пісню «Якби я мала крила орлині» і жартівливу пісню «Стукалка-грюкалка».

Завершив конкурсний виступ аматорський хоровий колектив Петрівського навчально-виховного об»єднання ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія під назвою «Мереживо», який представляв Петрівську селищну раду. Колектив майстерно і дуже артистично виконав українську народну пісню в сучасній обробці «Через сад-виноград» та українську народну пісню «Ой на горі два дубки» у власній версії.

Конкурсна програма пройшла «на одному диханні», глядачі, які були присутні у залі, захоплено вітали всі колективи.

Та найскладніше в «Битві хорів», мабуть, було журі – адже кожен виступ вирізнявся високим рівнем виконавської майстерності, особливою манерою виконання, сценічною культурою та великою любов’ю до пісні і до рідної України, тож оцінювати виступи було надзвичайно складно. Та все ж, відкинувши емоції, керуючись вимогами Положення про конкурс та власним професійним досвідом роботи з хоровими колективами, члени журі підвели підсумки та нагородили учасників.

Всім хоровим колективам були вручені короваї, Дипломи оргкомітету конкурсу, а переможцям ще й кубки. Отже, переможцями стали:

ІІІ місце – хоровий колектив «Калина»;

ІІ місце – хоровий колектив «Мереживо»;

І місце – хоровий колектив «Душа співає».

Ветеранський хор «Водограй» був відзначений Дипломом у номінації «За вірність українським традиціям».

Організатори «Битви хорів» висловлюють щиру вдячність за фінансову підтримку керівникам ФГ «Алан», ФГ «Авал» і ПСП «Водянське».

Наостанок варто згадати коментар голови журі Т.Орлової. Тамара Миколаївна - професійний хормейстер, все своє трудове життя віддала цій справі, впродовж багатьох років була директором Петрівської ДМШ, тож її думці не можна не довіряти.

Вона зазначила, що відверто слабких колективів не було, всі показали досить високу виконавську майстерність, тож можна тільки подякувати учасникам за любов до української пісні, за те, що віддають хоровому співу частину своєї душі.

Про колектив «Душа співає», зокрема, сказала, що цей хор став переможцем невипадково. Надзвичайно органічною є і його назва, адже в ньому зібралися люди з дійсно співучими душами, хоча їхні професії та посади і не мають нічого спільного з музикою та співом. А їхній ентузіазм дуже професійно спрямувала у потрібне русло керівник хору Наталія Подкопаєва, яка домоглася чистоти звучання і культури звуку в а-капельному творі. Крім того, співаки-аматори впоралися з дуже непростим завданням – вивчити і точно відтворити всі вокальні партії в попурі на теми українських пісень, яке складалося з великої кількості різнопланових мелодій. Всі ці фактори, як і точне виконання умов конкурсу, і стали запорукою успіху.

Тож можна побажати, щоб всі хорові колективи збереглися і розвивалися, підвищуючи виконавську майстерність і збагачуючи репертуар новими творами, а також розширення кола учасників майбутніх конкурсів, появи нових хорових колективів.

Анатолій Рябоконь

На знімках: переможці районного конкурсу хорового співу, аматорський колектив райдержадміністрації «Душа співає» з керівником Наталією Подкопаєвою; колектив учителів Петрівського НВО – гімназії гурт «Мереживо» на сцені РБК; нагородження отримують керівники хорового колективу «Перлина степу» Ганнівської сільської ради Ірина Іщенко та Леонід Яненко; глядачі та учасники ра-йонного конкурсу; працівники Чечеліївської сільської ради, гурт «Калина» під час виступу на конкурсі «Битви хорів».

Фото Олени Приходкової.