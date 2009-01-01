Як працювали, так і святкували

Наш регіон недаремно називають зоною ризикованого землеробства, адже погодні умови тут надто вже непередбачувані, практично, кожен рік відзначається певними катаклізмами. Непростим був і сільськогосподарський рік, що минув. Особливо запам’яталася неймовірно спекотна погода, яка тривала впродовж тривалого проміжку часу.

Та хлібороби не опустили руки, зробили все можливе, аби мати непогані результати своєї праці. Тому і своє професійне свято відзначили достойно.

Захід з нагоди Дня працівників сільського господарства відбувся минулої п’ятниці в районному Будинку культури.

Ми, слава Богу, вже забуваємо нудні офіційні заходи радянських часів і перших років незалежності з президією, яка нараховувала іноді два-три десятки осіб (роль якої ніхто не розумів), трибуною і довгою доповіддю… Тепер подібні заходи відбуваються без зайвої помпезності, у невимушеній атмосфері. Присутня, звичайно, і певна офіційна частина, але вона також більше подібна на просте людське спілкування у колі хороших друзів. Сприяло цьому і те, що захід розпочався віршованими рядками ведучої Галини Бискуб і виступом хореографічного колективу Петрівської ДМШ (керівник Марина Дроб’язко) з композицією «Привітальна», після якого дівчата в українських костюмах вручили коровай представнику агробізнесу району – директору ТОВ «Агрофірма «Маяк» Володимиру Кузнєцову.

Представників трудових колективів сільгосппідприємств і громадськості району привітали зі святом голова районної ради Тамара Сакара та перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета. Вони передали присутнім слова поздоровлення і найкращі побажання від очільника району Сергія Завалія, зазначили, що керівництву району комфортно виконувати свої обов’язки в умовах повного взаєморозуміння і співпраці з агроформуваннями, які допомагають утримувати об’єкти соціальної інфраструктури на своїх територіях, ви-рішувати загальнорайонні проблеми. Тож побажали всім хліборобам щастя, добробуту, успіхів в усіх справах. І, звичайно ж, нагородили кращих працівників сільгосппідприємств.

Грамотою Кіровоградської обласної державної адміністрації нагороджено Олександра Жушмана – заступника голови СФГ «АЛАН» і Олега Кривця – водія ПСП «Водянське».

Подяку Кіровоградської обласної державної адміністрації оголошено Анатолію Гудзенку – трактористу-комбайнеру СФГ «Карат СВ».

Подяку Кіровоградської обласної ради оголошено Сергію Трипадушу – водію ТОВ «Чечеліївське».

Почесною грамотою Петрівської районної ради і Петрівської районної державної адміністрації нагороджено: Ігоря Воронцова – механізатора ПСП «Водянське»; Олексія Жушмана – голову СФГ «АЛАН»; Олександра Копицю – керуючого тракторною бригадою відділку №1 ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»; Миколу Луканова – водія ТОВ «Агрофірма «Маяк»; Володимира Огнівця – головного інженера ПСП «Зарічне»; Валентину Сувору – головного бухгалтера ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»; Олександра Тельваха – головного агронома ТОВ «Чечеліївське»; Павла Федоріва – водія СВК «Росія»; Михайла Хвороста – тракториста СВК «Агрофірма «Маріампольська»; Анатолія Хмару – тракториста-машиніста СФГ «АВАЛ».

У концертній програмі взяли участь вокальний ансамбль РБК «Оберіг», вихованці ДНЗ «Сонечко», соліст-баяніст Леонід Старов, вокалістка Олена Шарутенко та вокальний жіночий народний квартет «Елегія» РБК.

Гарним подарунком для присутніх став виступ самодіяльних артистів Олександрійського міського Палацу культури: самодіяльного народного ансамблю танцю «Віночок» під керівництвом Наталії Баннік та Євгена Шандора, а також солістів-вокалістів Оксани Цуркан, Ангеліни Іліки, Ксенії Кияшко та керівника народного вокального ансамблю «Перлина» Віти Кулик, яку ведучі назвали золотим голосом Олександрійщини.

Учасники заходу гаряче аплодували як місцевим самодіяльним талантам, так і гостям з Олександрії. На завершення можна сказати, що свято вдалося, додало всім його учасникам гарного настрою і наснаги на майбутню працю.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: коровай – хліборобам; нагороду отримує С.Трипадуш; привітання від вихованців ДНЗ «Сонечко»; вокальний ансамбль РБК; на сцені ансамбль «Віночок»; гуцульський таночок; співає К.Кияшко; золотий голос Олександрії В.Кулик.

Фото автора.