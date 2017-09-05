Передплатну кампанію на 2018 рік розпочато

Прес-реліз

З 7 вересня 2017 року об’єктами поштового зв’язку Кіровоградської дирекції ПАТ «Укрпошта» розпочато перед-плату на періодичні друковані видання України за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», що проводиться згідно з наказом ПАТ «Укрпошта» від 05.09.2017 р. №1177 «Про передплату періодичних видань на 2018 рік».

Передплата здійснюється в операційних залах поштамтів, відділеннях поштового зв’язку, пунктах приймання передплати та безпосередньо листоношами на доставних дільницях.

Передплата проводиться за тарифами, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 8 квітня 2017 року №137 «Про затвердження тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою» та відповідно до Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».

Передплатна кампанія на 2018 рік на вітчизняні видання проводиться за передплатними Каталогами у наступні терміни:

- на видання загальнодержавної сфери розповсюдження до 16 грудня 2017 року;

- на місцеві видання (обласні, міські, районні) до 25 грудня 2017р;

- з поточних місяців 2018 року в Кропивницькому та містах області до 15 числа, а інших населених пунктах до 10 числа кожного місяця включно, що передує передплатному.

- на місцеві видання з поточних місяців 2018 року (обласні, міські, районні) до 25 числа;

Оформити передплату можна у кожному відділенні зв’язку міста та області, а також у листоноші за місцем проживання.

Запрошуємо здійснити передплату за Вашими вподобаннями.