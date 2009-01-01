Захистимо дітей від жорстокого поводження!

Насильство в сім’ї є величезною проблемою державного значення. Кримінальний кодекс України визначає високу ступінь суспільної небезпеки та встановлює відповідальність за злочини проти дітей. Сімейний кодекс України також визначає деякі правові аспекти щодо протидії насильству в сім’ї.

Разом з тим визначено, що держава здійснює захист дитини від усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють. Адже сім’я є основою суспільства, а дитина в сім’ї повинна перебувати під особливим захистом держави, тому громадськість і держава мають об’єднати зусилля у подоланні насильства в сім’ї, спільно виробляти механізми боротьби з ним.

Якщо діти зазнали насильства або стали його свідком, слід звернутися за допомогою до служби у справах дітей Петрівської райдержадміністрації: 28300, смт. Петрове, вул. Центральна, 38, каб.204, тел. (05237)9-62-63 або до Петрівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: 28300, смт. Петрове вул. Центральна, 38, каб.218, тел.(05237)9-72-63.

Тетяна Нікульшина, начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації