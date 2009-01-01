Спасибі за радість!

Листи наших читачів

Як приємно у моєму віці отримати хоч трішечки позитивних емоцій! І я їх нещодавно отримала, і не трішечки, а надзвичайно багато.

Справа в тому, що я – футбольний вболівальник зі стажем. Колись вболівала за київське «Динамо», а потім – за «Шахтар», бо мій покійний чоловік був шахтарем. Це захоплення не минуло з роками, тим більше, що тепер великий футбол прийшов і на Петрівщину.

А нещодавно трапилася нагода побувати на футбольному матчі – справжньому спортивному святі у Володимирівці. Я завжди цікавлюся успіхами наших команд – представників футбольного клубу «Інгулець», моїми інформаторами є сусідські хлопчики, які із захопленням розпо-відають мені про футбольні новини. Вони мене і вмовили побувати на футбольному поєдинку, адже це нескладно – Олександр Григорович Поворознюк надає до послуг болільників автобус.

Мабуть, я була найстаршим за віком убо-лівальником, хоча взагалі жінок серед них немало, причому, вони надзвичайно активні, емоційні, своїм ентузіазмом запалять будь-кого. Оте їхнє: «Інгулець» – гол, гол, гол!» ще й досі дзвенить у моїх вухах. Вразив мене і чудовий стадіон – красивий, чистий, зручний. Мені ніколи не доводилося побувати на столичних стадіонах, але наш, впевнена, не гірший.

Тепер я буду намагатися якомога частіше бувати на футбольних поєдинках, бо ж знову хочу відчути неповторну атмосферу ентузіазму і азарту.

Створивши в нашому районі «футбольну республіку», про яку вже знає вся Україна, Олександр Григорович подарував нам усім ще одне джерело радісних емо-цій і гордості, за що жителі району йому дуже вдячні.

Тож щасти тобі, «Інгулець»! Нехай лунає над стадіонами переможне: «Інгулець – вперед!» і «Гол! Гол! Гол!», яке втілюється в реальні голи і перемоги.

Лідія Зуєнко, ветеран освіти, с. Ганнівка.