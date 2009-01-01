Це святе слово «Мир»

21 вересня - Міжнародний день миру

Для деяких з нас мир - це повсякденна реальність. На наших вулицях спокійно, наші діти ходять до школи. Там, де підвалини суспільства міцні, безцінний дар миру може ніким особливо і не помічатися.

Проте для дуже багатьох людей у сучасному світі цей дар - не більше ніж казкова мрія. Вони живуть в кайданах атмосфери нестабільності та страху. Для них-то в основному і існує цей день.

Двадцять п’ять років тому Генеральна Асамблея проголосила Міжнародний день миру як день загального припинення вогню і відмови від насильства. З тих пір він і відзначається в Організації Об’єднаних Націй. Він покликаний змусити людей не тільки задуматися про мир, але і зробити щось заради нього. Свято відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/55/282.

ООН використовує святкування Дня миру, для залучення уваги до своєї різнобічної роботи в підтримку миру і для того, щоб спонукати окремих людей, групи та громади на всій планеті до осмислення проблем миру та обміну інформацією та практичним досвідом діяльності по його досягненню.

В Україні Організація Об“єднаних Націй вже втретє ініціює всеукраїнську кампанію «Голуб миру» в той час, коли питання миру є особливо нагальними для України. «За мир в усьому світі!» – фраза, яка сьогодні для українців набула нового значення. Особливого... Ще кілька років тому для нас мир – це була повсякденна реальність. А сьогодні ж усі люди України виборюють мир та незалежність – хто на сході країни – у окопах та зонах зіткнення , а хто - розвиваючи країну, навчаючи її дітей, лікуючи…

У сучасному світі мир – це найбільша цінність та казкова мрія. Адже нестабільність, страх та насилля – не просто лякають та знищують, а й не дають можливості розвиватися країнам, державам, народам…