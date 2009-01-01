За що сливи люблять дієтологи й косметологи?

Заготуйте на зиму

У сливах багато клітковини і пектину. Вони підвищують апетит, покращують травлення, посилюють перистальтику. Сливи сприяють виведенню холестерину і очищають судини від атеросклеротичних бляшок.

При захворюваннях нирок і сечостатевої системи рекомендовано вживати сливи, бо в них міститься калій, який дає легкий сечогінний ефект, завдяки цьому з організму виводяться зайві солі.

Ці смачні плоди сприяють зміцненню судинних стінок, зниженню кров’яного тиску і за рахунок вмісту в сливі фітокумарину – розріджують кров і тим самим запобігають утворенню тромбів.

Цей плід багатий вітамінами: аскорбіновою кислотою і вітаміном А, багато вітамінів групи В, вітаміну РР, які корисні для зору.

Сливу так само використовують в індустрії краси. У складі багатьох масок і засобів для омолодження шкіри. Хороший ефект буде, якщо ви нанесете маску з розтертих слив на шкіру обличчя.

Протипоказано вживати сливи людям з оксалатними каменями в нирках. У сливах міститься щавлева кислота, що може кристалізуватися і перетворюватися в ті ж оксалатні камені.

У багатьох країнах світу із цих фруктів готують різні страви із слив, починаючи з десертів і закінчуючи соусами до м’яса.

«Українські маслини»

Інгредієнти: 10 кілограм слив, 10 штук лаврового листка, 10 штук гвоздики, 10 горошин запашного перцю, 10 горошин чорного перцю, 1 столова ложка кориці

Для сиропу:

3,5 кілограма цукру, 1,5 літра 9% оцту, 3 столові ложки солі

Приготування:

Ретельно промийте сливи, проколіть їх виделкою. Потім помістіть в ємність і перемішайте зі спеціями. Прокип’ятіть сироп, залийте плоди та залиште на 3 дні. На четверту добу злийте сироп в окрему ємність, заново його закип’ятіть і залийте сливи ним знову. На п’яту-шосту добу повторіть процедуру з сиропом. А на сьому добу знову злийте сироп, прокип’ятіть його, залийте ним сливи і закрийте в банках.

Мариновані сливи з часником

Інгредієнти: 1 кг слив, 3 головки часнику, 1 склянка цукру, 4 ст. ложки 9% -го оцту, 4 горошини духмяного перцю, 2 бутони гвоздики, 1 л води.

Приготування:

Часник почистити. Великі зубки розріжте на частини, дрібні можна залишити цілими. Кількість часниковий часточок має збігатися з числом слив.

Сливи помити і обсушити. Надріжте сливи навпіл, не розділяючи до кінця, і видаліть кісточки. Всередину кожної сливи вкладіть по часниковій часточці. Щільно викладіть нафаршировані часником сливи у підготовлені стерилізовані банки. Приготуйте маринад для слив. Для цього в воду всипте цукор, додайте спеції і доведіть до кипіння. Проварити 3 хвилини, потім влити оцет, перемішати і зняти маринад з вогню. Гарячим маринадом залити сливи в банках. Прикрити банки кришками і залишити сливи маринуватися на 12 годин при кімнатній температурі. Злити маринад, закип’ятити його і знову залити гарячим маринадом сливи на 12 годин. Повторити процедуру втретє. Закатати мариновані сливи і переверніть банки догори дном. Вкутайте банки ковдрою і залиште до повного охолодження. Мариновані сливи зберігайте у прохолодному темному місці.

Сливовий джем з аличею

Інгредієнти: 2 кг сливи, 1 кг аличі, 3 кг цукру, 200 мл води.

Приготування:

Сливу і аличу помийте, переберіть. Розріжте сливи на половинки і очистіть від кісточок. Аличу залийте водою, доведіть до кипіння і проваріть 10 хвилин. Потім трохи остудіть аличу і протріть через друшляк, щоб відокремити м’якоть від кісточок і шкірки. В отриману аличеву м’якоть покладіть цукор і перемішайте. Потім додайте сливи і поставте на вогонь. Доведіть масу до кипіння і варіть сливовий джем 30 хвилин на слабкому вогні до розм’якшення фруктів. Готовий джем зі слив і аличі розкладіть по підготовлених стерилізованих банках і закатайте. Банки зі сливовим джемом переверніть догори дном, вкутайте ковдрою і залиште до повного охолодження. Зберігайте сливовий джем у прохолодному темному місці.

Аджика з помідорами і зеленню

Інгредієнти: 2 кг помідорів, 1 кг болгарського перцю, 2 шт. гіркого перцю, 200 г часнику, зелень (кінза, селера, петрушка, кріп), 50 мл олії, 100 мл 9%-го оцту, 2 ст. ложки цукру, 2 ст. ложки солі.

Приготування:

Овочі та зелень помийте і обсушіть. Перець почистіть від насіння і хвостиків. Помідори, перець і часник пропустіть через м’ясорубку. Зелень дрібно поріжте. Змішайте овочі в каструлі і поставте на вогонь. Варіть аджику, періодично помішуючи, на середньому вогні протягом 20 хвилин до загустіння. Потім додайте зелень, сіль, цукор і кип’ятіть ще 10 хвилин. Наприкінці влийте оцет і зніміть з вогню. Перекладіть гарячу аджику в підготовлені стерильні банки, додайте по 1 ч. ложці олії і герметично закрийте кришками або закатайте. Аджика на зиму зберігається в темному прохолодному місці.

Підготувала Валентина Рябоконь.