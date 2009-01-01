Звернення!

Шановні петрівчани, передусім, мешканці вулиць Злагоди (колишня Свердлова), Дружби, Каштанової (колишня Комінтерна) та Святкової (колишня Жовтнева), чиї домоволодіння знаходяться у безпосередній або відносній близькості до стадіону «Інгулець».

Футбольний клуб «Інгулець» звертається до вас з уклінним проханням утриматися в дні проведення матчів нашої команди від такого виду городніх робіт, як спалювання картопляного бадилля, бур’яну, сухого листя, а також інших видів багать. Сьогодні рівень команди ФК «Інгулець» є доволі високим, про нашу команду добре знає вже вся Україна, а телетрансляції матчів за її участі здійснюються на одному із загальнодержавних телеканалів. Погодьтеся, це навіть незручно якось за усіх нас, за нашу гостинність, коли на телевізійній картинці, яку дивляться футбольні уболівальники з усієї України – від Донбасу до Закарпаття, раптом з’являються хмари диму, що окутують стадіон, заважаючи глядачам розгледіти подробиці спортивного протистояння. Не говоримо вже за шкоду, яку їдкий дим завдає здоров’ю футболістів, що змушені в таких умовах діяти на межі своїх фізичних кондицій.

Вже наступної середи, коли «Інгулець» в кубковому поєдинку прийматиме команду «Арсенал-Київ», ми просимо, якщо й маєте гостру необхідність здійснити такий вид утилізації, зробити це до обіду, щоб не створювати штучних перешкод гравцям і уболівальникам. Або вже наступного дня, коли дим, який балкою, де розташований стадіон, стелиться особливо щільно, нікому особливої шкоди не завдасть.

Це саме стосується й інших днів, коли «Інгулець» проводитиме свої матчі на домашньому стадіоні. Ми будемо дуже вдячні вам за розуміння і сприяння у цьому питанні.

Адміністрація ФК «Інгулець».