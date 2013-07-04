П’ятнадцята сесія сьомого скликання

Рішення
від 05 липня 2017 року № 93/7
с. Водяне
Про місцеві податки та збори та ставки єдиного податку на 2018 рік
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини 1 статті 26, статтею 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 12.3.4. та роз-ділу ХП Податкового кодексу України із змінами, внесеними Законом України від 04.07.2013 року №403- VIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших Законів України щодо об’єктів нерухомості», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування та поповнення доходної частини місцевого бюджету, сільська рада ВИРІШИЛА:
1.Встановити з 1 січня 2018 року на території Водянської сільської ради місцеві податки та збори.
1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
1.2.Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
1.3.Положення про земельний податок;
1.4.Транспортний податок;
1.5. Єдиний податок;
2.Затвердити:
2.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельного податку (додаток №1)
2.2.Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (додаток №2);
2.3 .Положення про земельний податок (додаток №3);
2.4.Транспортний податок (додаток №4);
2.5.Ставки єдиного податку (додаток № 5 );
3. Оприлюднення рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 р» на дошці оголошень в адмінприміщенні сільської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, агропромислового комплексу,екологічної безпеки, раціонального використання ресурсів.
Сільський голова О.Гончаренко.