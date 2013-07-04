П’ятнадцята сесія сьомого скликання

Рішення

від 05 липня 2017 року № 93/7

с. Водяне

Про місцеві податки та збори та ставки єдиного податку на 2018 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини 1 статті 26, статтею 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 12.3.4. та роз-ділу ХП Податкового кодексу України із змінами, внесеними Законом України від 04.07.2013 року №403- VIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших Законів України щодо об’єктів нерухомості», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування та поповнення доходної частини місцевого бюджету, сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Встановити з 1 січня 2018 року на території Водянської сільської ради місцеві податки та збори.

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2.Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

1.3.Положення про земельний податок;

1.4.Транспортний податок;

1.5. Єдиний податок;

2.Затвердити:

2.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельного податку (додаток №1)

2.2.Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (додаток №2);

2.3 .Положення про земельний податок (додаток №3);

2.4.Транспортний податок (додаток №4);

2.5.Ставки єдиного податку (додаток № 5 );

3. Оприлюднення рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 р» на дошці оголошень в адмінприміщенні сільської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, агропромислового комплексу,екологічної безпеки, раціонального використання ресурсів.

Сільський голова О.Гончаренко.