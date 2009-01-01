Ціни скачуть вгору

Від початку року стандартний продуктовий кошик українців подорожчав на 12,6%. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк на своїй сторінці в Facebook.

«Вчора я заплатив 226 гривень з копійками за 11 базових харчових продуктів. Хліб, молоко, курятина, гречка (куди ж без неї), олія, овочі, фрукти тощо – стандартні складові продовольчого кошика українця. Всі товари вітчизняного виробництва», - написав він.

«Отже, від початку січня вартість стандартного продовольчого кошика українця зросла на 12,6%», - зазначив Мартинюк..

Він відзначив, що з початку року найбільше подорожчали м’ясопродукти (понад 20%) та хлібобулочні вироби (10,4% для хліба і 6,2% - в загальному для ХБІ). «Причини – тиск, що спричиняють на внутрішній ринок світові ціни, підвищення вартості використовуваних у виробництві ресурсів (заробітні плати, корми, ЖКГ), а також збільшення транспортних витрат», - пояснив перший заступник міністра агрополітики.

За його словами, динаміка цін на молочну продукцію протягом року залишалася на відносно низькому рівні (зростання цін з початку року, сир - 7,9%, молоко - 1,8%). «Однак восени, по мірі зниження пропозиції молока та через високий експорт ціни мають тенденцію до збільшення», - зазначив Мартинюк.

Він вважає, що більшість категорій продовольчих товарів не виросте в ціні. «Зернові і відповідно борошно, олія, цукор, гречка – по всіх цих товарах ми маємо в цьому році суттєве перевиробництво, обсяги якого не тільки повністю забезпечать попит, але і будуть стримуючим фактором для цін», - каже заступник міністра.

«Що стосується здорожчання товарів тваринницького походження, зокрема м’ясної продукції, то Уряд працює над цим питанням і ми очікуємо стабілізації цін чи навіть деякого їх зниження уже на наступному тижні», - прогнозує Мартинюк.

Раніше глава уряду Володимир Гройсман заявив, що на зростання цін в Україні впливають ціни на імпортні товари і сезонні коливання цін на товари.