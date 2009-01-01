Відбулося засідання комісії з надання населенню субсидій

7 вересня 2017 року перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета провела засідання координаційної комісії з питань організації діяльності та методичного забезпечення спеціальних служб для надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям та со-ціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

Комісією було розглянуто звернення громадян щодо призначення житлової субсидії за спрощеною системою, державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім‘ї та щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

За результатами розгляду звернень комісія прийняла рішення по призначенню 2 заявникам державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям і 2 заявникам щодо призначення житлової субсидії за спрощеною системою, 3 заявникам внутрішньо переміщених осіб, та 1 заявнику надано пільги на відшкодування витрат на придбання твердого палива за місцем фактичного проживання.