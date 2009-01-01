Робочий візит до Іскрівки

6 вересня 2017 року членами районної постійно діючої комісії з контролю за надходженням податків і зборів здійснено робочий візит на територію Іскрівської сільської ради, в ході якого вибірково перевірено подану постійно діючою комісією сільської ради з контролю за надходженням податків і зборів до місцевих бюджетів інформацію про використання земельних ділянок одноосібниками з зазначенням площ земельних ділянок і переліком засіяних сільськогосподарських культур.

Також, в ході візиту, начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури РДА Геннадій Горбанець та начальник відділу агропромислового розвитку РДА Тетяна Жалоба за участю Іскрівського сільського голови Миколи Платошина ознайомились з ходом реалізації проекту «Облаштування території парку в с. Іскрівка» - переможця конкурсу на кращий проект в рамках районної програми взаємодії «Майбутнє - спільна справа», де в даний час ведуться роботи по будівництву пішохідних доріжок шляхом укладання тротуарної плитки і встановлено мангал. Проект заплановано реалізувати до кінця вересня поточного року.