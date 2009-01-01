Чому громадянам України небезпечно їхати на роботу до РФ

Виїзд на роботу до РФ громадян України пов’язаний на сьогодні з небезпекою, заявляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, повідомляє «Інтерфакс-Україна». «Якщо ви вийдете зараз на вулиці, метро, на майдан Незалежності, ви там знайдете запрошення на роботу кур’єром в Російську Федерацію. Я вам можу сказати, що у мене на сьогодні десь близько 100 людей, які звернулися у зв’язку з тим, що так поїхали на роботу, а потім опинилися за ґратами», - заявила В.Лутковська в інтерв’ю «5 каналу». Омбудсмен також зазначила, що необхідно проводити роз’яснювальну роботу про ризики для громадян України, пов’язані з виїздом до РФ. «Зрозуміло, так, гроші, економічне становище в державі. Але це небезпечно у разі, якщо ви їдете на територію Російської Федерації, ви маєте розуміти ризики», - сказала омбудсмен.