На Кіровоградщині історичний табір збере молодь із усієї країни

Із 21 по 24 вересня на Кіровоградщині проходитиме Всеукраїнський табір “Розумівка – Холодний Яр. Повстанські стежки Чорного ворона”. У таборі візьмуть участь 80 молодих людей із усіх областей України. Про це повідомляється на сайті ОДА.

Організатори обіцяють учасникам табору насичену програму. Проводитимуться різноманітні заходи просвітницького характеру, заняття із медицини, самозахисту, спортивного орієнтування, виживання, майстер-класи від учасників АТО, відвідування музею “Холодного Яру”, Свято-Хрестовоздвиженської церкви, перегляди фільмів “Червоний” та “Холодний Яр” тощо.

Організаторами Всеукраїнського табору виступили Міністерство молоді та спорту, управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА, а також Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.