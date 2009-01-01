Відомий російський актор, уродженець Кіровоградщини, воює в АТО

Знай наших

Герой серіалу «Грозові ворота» вже більше місяця воює у восьмому батальйоні Української добровольчої армії на Донечинні. Він має позивний «Дублер» і запозичив його у брата, який теж воював у зоні АТО.

«Спочатку грошима допомагав, а потім, коли гроші закінчилися, чим ще можна допомогти? Грошей немає і заробити ніде. Тільки прийти покопати, постріляти і «на очах постояти», - розповів актор.

На фронті Пашинін зараз кулеметник.

«Я б його готував таким спецназовцем. Він людина витривала. Можливо, буде символічно, якщо він візьме в полон якогось російського солдата. Будемо думати, як це організувати», - заявив командир 8-го батальйону Української добровольчої армії Андрій Гергерт.

Біографічна довідка

Анатолій Пашинін – український і російський актор, що став популярним після зйомок в таких фільмах, як «Ундіна» і «Грозові ворота».

Анатолій народився в українському містечку Світловодськ, в Кіровоградській області. У його родині була справжня династія військовослужбовців. Дід Пашиніна служив в авіації і був механіком в ескадрильї знаменитого льотчика Івана Кожедуба. Батько став військовим моряком, тому сім’я переїхала у Владивосток, де пройшло дитинство Анатолія. Продовжив сімейні традиції і старший брат Костянтин, який на даний момент служить у повітряних військах України.

У дитинстві Анатолій був дуже спортивним хлопцем, займався боксом, а в карате зумів досягти коричневого пояса. У підлітковому віці він теж мріяв піти по стопах батька і стати військовим моряком, але, отримавши атестат, Пашинін відправився в Запоріжжя і став студентом відразу двох спеціальностей в місцевому університеті, опинившись в результаті володарем двох дипломів – економіста і фа-хівця з металургії та охорони навколишнього середовища.

Навчаючись на 5-му курсі, Анатолій вже працював у сфері маркетингу, завдяки чому усвідомив, що його не приваблює ні економіка, ні металургія. Він став замислюватися про те, що робити далі, і зрозумів, що його непереборно тягне на сцену. Тоді Пашинін їде до Москви і вступає у Вище театральне училище імені Щепкіна. На співбесіді відомий педагог Римма Солнцева поцікавилася у Анатолія – чому він вирішив стати актором, на що отримала відверту відповідь: молода людина прагне слави.

Пашинін вільно володіє англійською, українською, серб-ською, польською та білоруською мовами. Переїзд в столицю Росії, де у нього на той момент не було ні одного зна-йомого, називає не інакше як авантюрою.

Зніматися в кіно Анатолій Пашинін почав у 2001 році, з’явившись в епізодах кримінального телесеріалу «Next 2» та військового бойовика «Левова частка». Через рік йому дісталася роль боксера Павла в мелодрамі «Провінціали». Картина була продемонстрована на каналі РЕН ТВ, але широкого резонансу не викликала.

А ось багатосерійний телефільм «Ундіна», в якому Анатолій виконав роль закоханого і витає в хмарах хлопчика Дмитра, приніс акторові перший успіх. Незважаючи на те, що його герой – безпросвітний мрійник, зйомки виявилися для Пашинина небезпечними для здоров’я. В одному з епізодів його персонаж бере участь у гонитві і за сценарієм акторові довелося пірнати у водойму, незважаючи на те, що на вулиці вже стояв перший морозець. Відпливши досить далеко, Анатолій Пашинін відчув пронизливий холод, ногу звело судомою і він почав тонути, але вчасно нагодилися чергуючі на березі рятувальники. Інший інцидент стався з Анатолієм під час зйомок фантастичного бойовика «Ми з майбутнього», в якому він грає сержанта Сердюка. Одного разу, коли знімальна бригада зайшла в місцеве кафе пообідати, Пашинін зчепився з агресивно налаштованими відвідувачами, в результаті чого отримав ножове поранення і безліч важких ударів.

Основне амплуа актора – напористий і мужній герой, найчастіше військовий. Такий типаж закріпився за ним після військового драматичного серіалу «Грозові ворота», знятого за мотивами роману Олександра Тамоникова «Рота іде в небо». У Пашиніна роль старшого лейтенанта Дороніна, командувача ротою мотострільців, яких відправляють до Чечні. Фільм був високо оцінений на кількох кінофестивалях, а гру Анатолія Пашиніна кінокритики та глядачі називали проникливою і вражаючою. Цікаво, що в цій картині можна тільки побачити актора, а ось голос звучить не його. Озвучування ролі лейтенанта Дороніна зробив інший актор — Сергій Маховиків.

Політичні погляди

Останнім часом кількість тих фільмів, що вийшли за участю Анатолія Пашиніна дещо знизилася, що пояснюється його активним інтересом до політичного життя. За своїми переконаннями актор симпатизує націоналістам, входить до складу політичної партії Валерія Солов’я «Нова сила».

Пашинін багаторазово виявляв свою підтримку офіційної влади України та прихильників київського Євромайдана. Також кілька разів він відвідував зону АТО в Донецькій області, щоб підтримати українську армію. У багатьох інтерв’ю останнього часу Пашинін вдається до екстремістських і націоналістичних висловлювань.

Через свої політичні переконання актор переїхав в Україну і з 2013 року постійно проживає в Запоріжжі.

За власним визнанням, відвідував Євромайдан; висловлювався на підтримку України в інтернет-зверненні до росіян. У російськомовній телепередачі «Иду на ты» висловив думку, що акторство також є громадською позицією, яку він свідомо займає.

У грудні 2014, під час російсько-української війни зу-стрівся з одним із захисників Донецького аеропорту «кіборгом» Євгеном Жуковим (позивний «Маршал») і висловив своє захоплення героїзмом українських бійців.

Станом на 25 серпня 2017 знаходиться на передовій добровольцем Збройних сил України

Зазначимо, що через критику путінізму і підтримку Євромайдану актор Пашинін переїхав з Росії до України, ще на початку Революції Гідності. У березні 2014 року він, виголивши чуба по-січовому, записав на острові Хортиця звернення до росіян, в якому намагався пояснити, що українці ведуть справедливу боротьбу за волю і не є фашистами.

Підготувала Валентина Рябоконь