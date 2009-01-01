Пенсійний фонд інформує

Випуск: № 69 (9986) Субота, 9 вересня 2017 року

В Олександрійському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України щодня з 8.00 до 17.00 працює телефон «гарячої лінії» за номером: 7-41-03.

14 вересня 2017 року на телефонній «гарячій лінії» Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області за номером 05-235-7-41-27 на телефонні дзвінки громадян з 14.00 до 16.00 години відповідає Начальник управління МАКСИМЕНКО Інна Олександрівна.

І. Хованюк, перший заступник начальника управління

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