Обережно - змії!

В Україні найчастіше зустрічаються змії із сімейства гадюк. Їхня отрута має швидку дію. Уже через півгодини після укусу наступають загальні ознаки отруєння: слабкість, головний біль, блювота, задишка, запаморочення, набряклість тканин, запалення лімфатичних вузлів. Укус гадюки особливо небезпечний для хворих людей. Отрути гадюк викликають як місцеву дію (сильний біль, набряк, крововиливи), так і загальну токсичну дію на організм (ослаблення серцевої діяльності, зниження артеріального тиску тощо).

У випадку нападу та укусу змії, насамперед, необхідно встановити, чи дійсно є привід для занепокоєння. Уважно огляньте місце укусу. Якщо вкусила гадюка, на тілі потерпілого залишаються сліди двох отруйних іклів (рідше одного) – ранки, що кровоточать, і віддалені одна від одної на 1-1,5 см. Укуси великих і агресивних, але неотруйних полозів(жовточеревого і чотирисмугого) виглядають інакше: на шкірі є дуга від багатьох дрібних подряпин.

При укусі змії необхідно дихати повільно і глибоко. З підручних матеріалів на уражену кінцівку необ-хідно накласти шину і вжити заходів для екстреного транспортування потерпілого до лікарні. Під час транспортування прикласти холод. Постраждалому необхідно пити якнайбільше рідини для зменшення концентрації отрути в організмі. На місце укусу не можна накладати джгут, припікати його або надрізати, попереджають медики.

І, насамкінець, пам’ятайте – гадюка не агресивна, і якщо ви все ж її побачили, то краще дайте можливість їй утекти. Таким чином ви вбережете себе і своїх близьких від небезпечного укусу.