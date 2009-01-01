Розвиткові фізичної культури і спорту - особливу увагу!

Нещодавно перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета провела чергове засідання координаційної ради з питань розвитку фізичної культури та спорту, в ході якої були розглянуті наступні питання:

* Про погодження положення про проведення у 2017 році ІІІ-ої районної спартакіади серед підприємств, установ, організацій та територіальних громад району, присвяченої Дню фізичної культури і спорту.

* Звіт про діяльність ДЮСШ «Олімп» у І півріччі 2017 року та основні напрямки роботи у ІІ півріччі 2017 році.

*Різне.

В контексті першого питання всі члени ради детально обговорили діюче положення ра-йонної спартакіади серед підприємств, установ, організацій та територіальних громад району, присвяченої Дню фізичної культури і спорту, та колегіально внесли в нього корективи, у тому числі в розділах:

- стосовно участі команд та їх учасників у спартакіаді;

- роботи судійської колегії та мандатної комісії;

- винесення протестів;

- коригування правил окремих видів спорту тощо.

Також членами координаційної ради внесені пропозиції щодо місця проведення спартакіади.

По другому питанню директор ДЮСШ «Олімп» Олександр Гусарєв повідомив, що в ДЮСШ «Олімп» розвиваються такі види спорту як гандбол, футбол, легка атлетика та кульова стрільба. Він повідомив про досягнення у кожному виді спорту, зокрема:

Кульова стрільба

Відділення стрільби кульової підготувало за перше півріччя 3-х членів збірної команди області, приймали участь у 4-х чемпіонатах України у Львові та Чернігові. Відзначились Копійка Роман, який став найсильнішим стрілком області серед юніорів та Семенко Дарія. Вони тепер ведуть підготовку до чемпіонату України у Вінниці (в кінці жовтня).

Легка атлетика

Вихованці відділення легкої атлетики приймали участь в обласних змаганнях між містами та селами в травні 2017 року та вибороли 7 командне місце з 24-х районів області, а 5 липня 2017 року приймали участь у відкритті Чемпіонату України з легкої атлетики у м.Кропивницькому.

Гандбол

У березні 2017 року відбулася обласна спартакіада серед шкіл в м.Кропивницькому, де вихованні відділення гандболу традиційно вибороли I місце.

У квітні 2017 року у м. Знам’янці відбулася першість області серед дітей 2005 року народження і молодших, де також наш район зайняв I місце у турнірній таблиці.

Також юні гандболісти взяли участь у та-бірному зборі в м. Кирилівка де проводили товариські зустрічі з командами різних ліг.

Футбол

Вихованці даного відділення взяли участь у ряді змагань, зокрема:

- в січні 2017 року - в Новорічному Кубку м.Жовті Води, де посіли 3 місце з 7 команд.

- в лютому 2017 року - в Кубку «Інгульця» (Жовті Води), де вибороли 4 місце з 7 команд.

- у березні 2017 року відбувся Кубок Співдружності с. Вишневе (Дніпропетровська область), де вихованці ДЮСШ зайняли 3 місце з 6 команд.

Крім цього, у червні-липні 2017 року за сприяння районного керівництва та голови ПСП «Зарічне» Андрія Давидовського 20 дітей, вихованців ДЮСШ «Олімп», мали змогу оздоровитися у літньому спортивному таборі на базі ПСП «Зарічне» упродовж 14 днів.

Наразі заклад готується до відзначення 25-річчя з нагоди заснування ДЮСШ «Олімп».

В питанні «Різне» Тетяна Григорівна озна-йомила присутніх із планом спортивних заходів на серпень-жовтень 2017 року. Тож в цей період у нас відбудуться спортивні змагання до Дня Незалежності, традиційна третя районна спартакіада та фінал обласних «Сільських ігор».

Прес-служба райдержадміністрації