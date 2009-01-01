Будуть сюрпризи

Днями відбулося засідання оргкомітету по проведенню заходів з відзначення головних державних свят – Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України, яке вела перший заступник голови районної державної адміністрації Тетяна Панета.

Тетяна Григорівна зазначила, що свята мають бути не тільки урочистими, а й цікавими, насиченими різноманітними заходами.

23 серпня, у День Державного Прапора, на площі біля приміщення районної ради пройдуть урочистості під гаслом: «Прапор нашої Вкраїни має колір жовто-синій».

24 серпня о 9-00 розпочнеться молебень у Свято-Покровській церкві «В ім’я процвітання України», а біля ра-йонного Будинку культури залунають марші та інші музичні композиції у виконанні духового оркестру.

О 10-00 розпочнеться хода вишиванок «Вишивана Петрівщина». Біля приміщення районної ради пройде урочисте відкриття районної Дошки пошани «Славиться Петрівщина своїми людьми», вшанування кращих виробничників, працівників соціальної сфери.

На концертному майданчику в парку відпочинку відбудеться урочистий концерт на честь 26-ї річниці проголошення незалежності України «Єдина країна – рідна Україна». В програмі свята також передбачені спортивні змагання у жартівливому ключі, дитячі ігри та розваги, виставка-продаж робіт декоративно-ужиткового мистецтва, святкова лотерея. Діти зможуть безкоштовно поласувати морозивом, будуть працювати і точки виїзної торгівлі. Активну участь, як спонсор, у проведенні святкових заходів візьме народний депутат України Анатолій Кузьменко.

З 18-00 до 24-00 у парку відпочинку відбудеться танцювально-розважальна програма «Вечірнє шоу Дизеля та Корабльова».

Слід сказати, що в концертних та шоу-програмах візьмуть участь як професійні, так і самодіяльні артисти з Кропивницького, Олександрії… Та, крім названих заходів, організатори свята підготували для його учасників чимало сюрпризів.

Тож приходьте на свято, не пожалкуєте. І не забудьте одягнути вишиванку, аби засвідчити, що це не офіціоз, а справжнє всенародне свято.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімку: Т.Панета веде засідання.

Фото автора.